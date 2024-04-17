«الإمارات دبي الوطني» يفتح باب التقديم لبرنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

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في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»؛ أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، بدعم من شريكه الاستراتيجي مركز دبي المالي العالمي، والشركات العالمية الرائدة في المجال، ومنها «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز». يهدف البرنامج إلى دعم الجيل القادم من المؤسسين العالميين من مواطني الدولة، وإتاحة الفرص أمامهم للنجاح والازدهار داخل الدولة وخارجها.

وبدعم من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، ستقام النسخة الثانية من البرنامج على مدار ستة أسابيع في مبنى «إنوفيشن وان» الذي تم افتتاحه حديثاً في مركز دبي المالي العالمي. وستضم الدفعة الجديدة 4 شركات ناشئة تعمل بمجال التكنولوجيا المالية بقيادة مؤسسين أو شركاء مؤسسين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتاح للمشاركين فرصة الانضمام إلى البرنامج الشامل واكتساب رؤى قيمة تركز على بناء المشاريع والابتكار، والتي يقدمها خبراء من بنك الإمارات دبي الوطني وشركائه.

وسيتواصل المشاركون مباشرة مع كبار القادة في بنك الإمارات دبي الوطني، كما سيخوضون تجارب غامرة ومتخصصة على مدار عدة أيام مع شركات «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز». وبالإضافة إلى ذلك، يستفيد المشاركون من خدمات الإرشاد والتدريب، بالإضافة إلى مزايا عديدة تشمل فرص التواصل المكثفة. وسيثمر هذا عن ربط الشركات الناشئة بمجتمع نابض من المبتكرين والشركات المعروفة والمستثمرين المحتملين.

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة إلى 3.16 مليارات دولار في عام 2024، وأن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56% لتصل إلى 5.71 مليارات دولار بحلول عام 2029، وفقاً لشركة أبحاث السوق «موردور إنتليجنس». وفي ضوء هذه الإمكانات، يسعى البرنامج إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، ودفع عجلة التقدم بمجال التكنولوجيا والابتكار، وكلاهما ضروري لرسم مستقبل قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

وقالت إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يرتكز بنك الإمارات دبي الوطني على الابتكار في جميع مبادراته. وإننا سعداء بالنتائج الرائعة التي حققتها النسخة الأولى من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»، ونتوقع نتائج إيجابية للغاية بالنسبة للنسخة القادمة. وباعتبارنا بنكاً وطنياً رائداً، فإننا ملتزمون بتعزيز الابتكار من خلال التعاون مع المنظومة المالية الأوسع، والتي تشمل شركات التكنولوجيا المالية والناشئة والمؤسسات الأكاديمية والمواهب المبتكرة الطموحة، على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضافت: «نفخر للغاية بالإنجازات غير المسبوقة التي حققها البرنامج على صعيد تعزيز مواهب ريادة الأعمال لدى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع التكنولوجيا المالية، والمساهمة في دعم تطلعات الدولة لتنمية الاقتصاد الرقمي الوطني».

من جانبه، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يلتزم مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بدعم ورعاية المواهب المحلية وتعزيز نموها وتطورها ضمن منظومة التكنولوجيا المالية المزدهرة في دبي. ونأمل من خلال توفير الوصول إلى الإرشاد والتمويل وفرص السوق، في تمكين رواد الأعمال الطموحين من تحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة في النمو والابتكار في قطاع الخدمات المالية في المنطقة».

وفي إطار النسخة الأولى من البرنامج، والتي تم إطلاقها في أكتوبر 2023، نظم البنك رحلة استثنائية على مدار يومين إلى المملكة العربية السعودية لرواد الأعمال الإماراتيين. وتم تصميم هذه التجربة الغامرة لإلهام مؤسسي الشركات الناشئة ورفدهم بقيمة مضافة عبر تعريفهم على منظومات رقمية بديلة للشركات الناشئة. علاوة على ذلك، بدأ البرنامج إجراء مناقشات مع فرق بنك الإمارات دبي الوطني، كما طرح ثلاثاً من عمليات إثبات القيمة (POVs) للنقاش في الإمارات والسعودية.

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