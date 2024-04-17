العربية للطيران: إلغاء الرحلات بسبب الظروف الجوية

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

نظراً للظروف الجوية السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، تم إلغاء أو إعادة جدولة الرحلات المذكوره ادناه. وقد تم إخطار الركاب المتأثرين بتغييرات رحلاتهم. وننصح المسافرين بزيارة موقعنا الإلكتروني أو الاتصال بمركز الاتصال المخصص لدينا للحصول على آخر التحديثات.

وبينما نعمل بكل جهد للحد من تأثير الاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية الحالية، فإننا نؤكد أن سلامة ركابنا وطاقمنا هو على رأس أولويات الشركة.

الرحلات المتأثرة المغادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة:

تاريخ رقم الرحلة المغادرة الوجهة
16 أبريل G9 351 SHJ FRU
16 أبريل G9 435 SHJ JAI
16 أبريل G9 448 SHJ TRV
16 أبريل G9 454 SHJ CCJ
16 أبريل G9 467 SHJ HYD
16 أبريل G9 471 SHJ MAA
16 أبريل G9 496 SHJ BLR
16 أبريل G9 502 SHJ CMB
16 أبريل G9 552 SHJ SKT
16 أبريل G9 594 SHJ HBE
16 أبريل G9 842 RKT CAI
17 أبريل G9 518 SHJ DAC
17 أبريل G9 526 SHJ CGP
17 أبريل G9 255 SHJ OHS
17 أبريل 3L 335 AUH MUX

 

الرحلات المتأثرة المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة:

تاريخ رقم الرحلة المغادرة الوجهة
17 أبريل G9 352 FRU SHJ
17 أبريل G9 436 JAI SHJ
17 أبريل G9 449 TRV SHJ
17 أبريل G9 455 CCJ SHJ
17 أبريل G9 468 HYD SHJ
17 أبريل G9 472 MAA SHJ
17 أبريل G9 497 BLR SHJ
17 أبريل G9 503 CMB SHJ
17 أبريل G9 519 DAC SHJ
17 أبريل G9 527 CGP SHJ
17 أبريل G9 553 SKT SHJ
17 أبريل G9 595 HBE SHJ
17 أبريل G9 843 CAI RKT
17 أبريل G9 256 OHS SHJ
17 أبريل 3L 336 MUX AUH
Email
↑ أعلى