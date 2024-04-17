العربية للطيران: إلغاء الرحلات بسبب الظروف الجوية

نظراً للظروف الجوية السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، تم إلغاء أو إعادة جدولة الرحلات المذكوره ادناه. وقد تم إخطار الركاب المتأثرين بتغييرات رحلاتهم. وننصح المسافرين بزيارة موقعنا الإلكتروني أو الاتصال بمركز الاتصال المخصص لدينا للحصول على آخر التحديثات.

وبينما نعمل بكل جهد للحد من تأثير الاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية الحالية، فإننا نؤكد أن سلامة ركابنا وطاقمنا هو على رأس أولويات الشركة.

الرحلات المتأثرة المغادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة: