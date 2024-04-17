إنجاز مرحلة الأساسات في بناء برج الحبتور

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة الحبتور أنها وصلت إلى مرحلة محورية في بناء برج الحبتور في مجمع الحبتور سيتي، ألا وهي إكمال مرحلة الأساسات. يمثل هذا الإنجاز قفزة كبيرة في رحلة البناء. ويتمتع برج الحبتور بموقع استراتيجي في المنطقة الرئيسية على شارع الشيخ زايد، وضفاف قناة دبي المائية وعلى مقربة من برج خليفة ومركز دبي المالي العالمي. وقد شهد البرج تقدماً ملحوظاً، حيث تم الانتهاء من أكثر من 23% من إجمالي أعمال البناء.

وعلى الرغم من حجم المشروع، الذي يشمل مساحة بناء تبلغ 3.517.313 قدماً مربعاً موزعة على 87 طابقاً، إلا أن أعمال البناء قد تقدمت بشكل ملحوظ قبل الجدول الزمني المحدد. حيث أنجزت المجموعة في وقت قياسي جميع أعمال البنية التحتية والأساسات، بالإضافة إلى 7 منصات، أي ما يعادل 50 ألف متر مربع من أعمال البناء – وهو إنجاز يتطلب عادةً ما لا يقل عن عامين ونصف.

وقال خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: سعداء بالإعلان عن هذا الإنجاز الكبير في بناء برج الحبتور. ونقوم في مجموعة الحبتور بتسليم المشاريع في الوقت المحدد، بجمع أفضل الفرق للعمل معاً من أجل إنجاز هذا المشروع. يظل التزامنا بأعلى مستويات الجودة، وتقديمها بأسرع وقت، أولويتنا الأولى. وما حققناه هو أمر مذهل للغاية. وفي المستقبل، سيكون التقدم واضحاً بشكل كبير، مع خطة للوصول إلى ما لا يقل عن 35 طابقاً بحلول نهاية هذا العام.

ويبرز برج الحبتور تقنيات البناء المبتكرة التي تتبعها مجموعة الحبتور، كما يؤكد التزامها بالاستدامة البيئية. فقد اعتمد المشروع أساليب بناء رائدة، بما في ذلك استخدام أعلى درجات جودة الفولاذ والخرسانة لأول مرة في دولة الإمارات ، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون. تتضمن عملية البناء أيضًا نهج البناء من الأعلى والأسفل، مما يوفر عاماً في وقت البناء ويتيح تنفيذ 350.000 متر مربع من المساحة المبنية في 1000 يوم فقط. سيكون الانتهاء من برج الحبتور ضمن الجدول الزمني الطموح المقدر بـ 36 شهرًا، بمثابة معلم آخر في رحلة مجموعة الحبتور.

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