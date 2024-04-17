«عزيزي للتطوير» تُبرم اتفاقية شراكة مع «إم زد للهندسة المعمارية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، إبرام شراكة مع شركة «إم زد للهندسة المعمارية» لتصميم 11 مبنى في مشروعها متعدد الاستخدامات عزيزي ڤينيس، الواقع في دبي الجنوب، والذي تبلغ تكلفته حوالي 30 مليار درهم.

وقد أعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بالتعاون مع مهندسي «إم زد» ضمن مشروع عزيزي ڤينيس. وقال: «نتطلع إلى رؤية التصاميم التي تركز على تطوير الأفكار والمفاهيم من «إم زد»، والتي ستعزز بالتأكيد المظهر الجمالي لأبنيتنا في مشروع عزيزي ڤينيس

وسيضم مشروع عزيزي ڤينيس أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في 100 مجمع سكني من المباني متوسطة الارتفاع، وأكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق والبنية التحتية.

ويوجد في قلب عزيزي ڤينيس بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وهناك عامل جذب رئيس آخر، سيتم تطويره، وهو عزيزي أوبرا في قلب البوليفارد.

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