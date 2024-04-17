«المال للتطوير» تكشف عن مشروع بجزيرة المرجان تديره فنادق بلاديوم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت المال للتطوير العقاري، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق مشروع الضيافة الجديد في جزيرة المرجان برأس الخيمة. ويضم مشروع التطوير الفندقي والسكني الفاخر أكثر من 422 غرفة فندقية ووحدة سكنية مجهزة بالكامل مع إطلالات على الخليج العربي.

وعينت المال للتطوير العقاري مجموعة فنادق بلاديوم لإدارة مشروعها الجديد في جزيرة المرجان والذي يتألف من قسمين، هما فندق ذا أن إكسبيكتد جزيرة المرجان وذا أن إكسبيكتد المرجان ريزيدنسز، ضمن محفظة علامة أوشوايا أن إكسبيكتد هوتلز آند ريزيدنسز الشهيرة. ولدى علامة تشغيل الفنادق الإسبانية المعروفة خبرة واسعة من العمل لأكثر من 50 عاماً بقطاع الضيافة، وتدير أكثر من 40 فندقاً في 7 دول تحمل اسم 9 علامات تجارية مختلفة.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: يسعدنا مواصلة رسم ملامح مستقبل المعيشة الراقية في جزيرة المرجان وإمارة رأس الخيمة من خلال إطلاق هذا المشروع. ونلتزم بتوفير فرص مجزية للمستثمرين، وخلق تجارب مميزة للمقيمين والزوار. واستقطبت المال للتطوير العقاري استثمارات تزيد على 100 مليون دولار إلى المنطقة.

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