تأجيل موعد انطلاق معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى اليوم

المصدر: دبي - البيان

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أعلن منظمو معرض الشرق الأوسط للطاقة، أكبر مؤتمر ومعرض متخصص في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعديل موعد انطلاقه ليصبح اليوم الأربعاء، ويستمر لثلاثة أيام كما هو مقرر في مركز دبي التجاري العالمي.

وجاء التعديل بناءً على الظروف الجوية، ولإعطاء الأولوية لسلامة جميع شركاء الطاقة والشركات العارضة والزوار في الشرق الأوسط، ليتمّ تمديد الفعالية ليوم إضافي وهو الجمعة 19 أبريل.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة التاسعة والأربعين من المعرض تقدم أكبر برنامج للتبادل المعرفي في تاريخه على الإطلاق، إلى جانب أجندة مركزة تتمحور حول استكشاف آفاق تحقيق أمن واستدامة الطاقة. وتُقام الفعالية تحت رعاية من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشغل 14 قاعة عرض تمتد على مساحة تصل إلى 28,500 متر مربع ستحتضن أكثر من 1,500 جهة عارضة محلية وإقليمية، و14 جناحاً وطنياً من الصين وبولندا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وكوريا وباكستان ورومانيا وإسبانيا وتايوان وتركيا والمملكة المتحدة.

وتُقدم الفعالية برنامجها المعرفي الأكثر شمولاً على الإطلاق بمشاركة ما يزيد على 250 متحدثاً يقدمون ما في جعبتهم من خبرات في ثلاثة مؤتمرات استراتيجية رفيعة المستوى، ويستمر المعرض من 17 إلى 19 أبريل، من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً في أول يومين ومن الساعة 9 صباحاً حتى 3 ظهراً في اليوم الأخير.

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