«أرادَ» ترسي عقدين بقيمة 615 مليون درهم لبناء «أزاليا مجتمع مَسار»

المصدر: الشارقة - البيان

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أرست أرادَ عقدين إنشائيين بقيمة 615 مليون درهم لبناء 565 منزلاً في حي أزاليا؛ المرحلة الرابعة من مجتمع مَسار العصري بضاحية السيوح في الشارقة. وتبلغ قيمة المبيعات الإجمالية لمجتمع مَسار 9.5 مليارات درهم. ويضم 3,000 فيلا ومنزل ريفي تتوزع ضمن ست مراحل يربط بينها محور مركزي أخضر يضم 70,000 شجرة.

وستبدأ أعمال البناء في حي أزاليا فوراً، حيث من المتوقع تسليم جميع المنازل للمالكين الجُدد بحلول نهاية العام القادم. ومع ترسية هذين العقدين، سيكون عدد المنازل قيد الإنشاء حالياً في مَسار أكثر من 1,500 ضمن المراحل الثانية والثالثة والرابعة، وذلك عقب الانتهاء من تشييد 430 منزلاً ضمن المرحلة الأولى نهاية عام 2023. وستتم ترسية العقود للمرحلتين المتبقيتين خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع بكامله بحلول نهاية عام 2026 .

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «لقد تلقينا أصداء إيجابية استثنائية من الباقة الأولى من السكان الذين انتقلوا للعيش في منازلهم الجديدة في مَسار خلال الشهور القليلة الماضية، الأمر الذي أكد التزامنا بوضع معايير معيشية جديدة على مستوى دولة الإمارات بأكملها».

وأضاف بقوله: «سرعان ما أصبح مَسار أكثر المجتمعات على الخارطة نجاحاً منذ إطلاقه في عام 2021، وقد تزايدت قيمة عقاراته على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، مما أدى إلى إيجاد قيمة مضافة للمشترين لدينا».

وقد تمت ترسية عقود تشييد أزاليا لكلّ من شركة صالح للإنشاءات، والتي ستقوم ببناء 324 منزلاً، وشركة ينال لمقاولات البناء، والتي ستبني 241 منزلاً.

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