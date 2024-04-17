6.3 مليارات درهم مبيعات المنازل الفاخرة بدبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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نجحت دبي في تسجيل 105 عمليات بيع للمنازل الفاخرة - التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار- خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مسجّلة زيادة بنسبة 19 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وفقاً لأحدث تحليل صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية، نايت فرانك.

وبلغت قيمة المنازل الفاخرة المباعة خلال الربع الأول 1.73 مليار دولار (6.36 مليارات درهم) مما يشير إلى زيادة بنسبة 6 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ويعزى هذا الارتفاع إلى بروز دبي كسوق العقارات الفاخرة الأكثر نشاطاً في العالم، للعقارات بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار.

وبحسب ما أوردته نايت فرانك، سجّلت دبي في العام الماضي 431 عملية بيع للمنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، مما يشكل زيادة تقدر بنحو 80% عن أقرب منافسيها - لندن (240). لتحتل نيويورك (211) المركز الثالث في أسواق المنازل الفاخرة الأكثر نشاطًا في العالم خلال عام 2023.

كما سجّلت نخلة جميرا صفقات بقيمة 628 مليون دولار، وهيمنت على سوق المنازل الفاخرة خلال الربع الأول، حيث شكلت 36.3% من إجمالي قيمة المبيعات. فيما جاءت جزيرة خليج جميرا (11.1%) ودبي هيلز استيت (7%) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبينما تصدرت نخلة جميرا (39) المجموعة أيضاً من حيث عدد المنازل الفاخرة المباعة بشكل إجمالي، سجّلت نخلة جبل علي (10) والخليج التجاري (7) مبيعات منازل فاخرة أكثر من جزيرة جميرا باي ودبي هيلز.

وأوضح فيصل دوراني، الشريك - رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يواصل مستوى النشاط في سوق العقارات في دبي تحسنه، وخاصة في فئة العقارات الفاخرة، بتنافس مستمر من الأفراد الدوليين ذوي القدرة المالية العالية على اقتناء أعلى فئات المنازل في المدينة.

ينعكس التركيز الكبير للأثرياء العالميين على دبي بشكل أوضح من خلال الانخفاض السريع في حجم المنازل المعروضة للبيع، التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، حيث انخفضت بنسبة 59% في جميع أنحاء المدينة خلال الاثني عشر شهراً الماضية لتصل إلى 864 منزلاً فقط.

دبي هيلز استيت

وفقاً لنايت فرانك، هناك أسواق أخرى تتميز بسرعة، بعيداً عن المناطق التي تجذب الانتباه مثل نخلة جميرا، جزيرة خليج جميرا، وتلال الإمارات. فعلى سبيل المثال، تبرز منطقة دبي هيلز إستيت كواحدة من الأسواق التي تستحق متابعتها.

قال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: لقد شهدت دبي هيلز استيت تطوراً منذ مدة، ليس فقط كواحدة من أكثر الأسواق المفضلة في دبي للمشترين المحليين، بل أصبحت سوقاً للعقارات الفاخرة الأكثر طلباً والتي تزداد نشاطاً بشكل كبير أيضاً. »إن القرب النسبي من كل من وسط المدينة ودبي الجديدة، إلى جانب المرافق ووسائل الراحة الممتازة بالإضافة إلى المساحات الخضراء الوفيرة، يجعل دبي هيلز استيت إحدى أكثر المناطق المرغوبة في دبي. واستجابت الأسعار بشكل كبير للطلب المتزايد على العيش فيها وارتفعت بنسبة تقريبية تبلغ 11% في الأشهر الـ 12 الماضية، في حين انخفض عدد المنازل المتاحة للبيع بنسبة 75% إلى ما يزيد قليلاً عن 1000 وحدة في شهر مارس الماضي.

وأكدت نايت فرانك سابقاً في تقريرها الوجهة دبي 2023 أن سهولة الوصول إلى المتنزهات والمساحات الخضراء يعد أحد الاعتبارات الرئيسية بالنسبة للأثرياء العالميين عند التفكير في الاستثمار في الإمارة.

طفرة بالأداء

وشهد السوق العقاري السكني الرئيسي في دبي، الذي يشمل نخلة جميرا وجزيرة خليج جميرا وتلال الإمارات، طفرة في الأداء أيضاً، وفقاً لـ«نايت فرانك».

واختتم دوراني: بعد نموه بنسبة 16.3% في عام 2023، مع زيادة غير مسبوقة بنسبة 44.4% خلال عام 2022، نما سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة 26.3% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يجعله بسهولة واحداً من أسرع الأسواق العقارية نمواً، إن لم يكن الأسرع، على مستوى العالم. ورغم أن معدلات النمو هذه تبدو هائلة، إلا أنها لا تقلل من حقيقة أن سوق المنازل الفاخرة في دبي لا تزال واحدةً من أكثر الأسواق بأسعار معقولة في العالم.

في الواقع، يمكن أن يشتري المرء مساحة سكنية فاخرة تبلغ 980 قدماً مربعاً في دبي مقابل مليون دولار، بينما لا يمكنه الحصول سوى على 366 قدماً مربعاً في نيويورك، و355 قدماً مربعاً في لندن، أو 172 قدماً مربعاً في موناكو.

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