«سينتينل وان» تسلط الضوء على حلولها بمعرض ومؤتمر «جيسيك»

المصدر: دبي ـ البيان

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تشارك سينتينل وان، المتخصصة في مجال المنصات الذاتية للأمن السيبراني، في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك 2024»، بين 23 إلى 25 أبريل بمركز دبي التجاري العالمي. وخلال الفعالية، تسلّط الشركة الضوء على حلولها المتخصصة لتحليل أمن الذكاء الاصطناعي تمنح المؤسسات إمكانية تحديد التهديدات في وقت مبكر لتستجيب بسرعة أكبر.

وأحدث تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني تغيرات هائلة في الطريقة التي تقوم بها المؤسسات في الشرق الأوسط باكتشاف الهجمات السيبرانية ومنعها والرد عليها. وبصفتها تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدماً في القطاع، تدعم تقنية Purple AI المحللين من خلال اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها عبر الحوار التفاعلي، حيث تعمل على تبسيط عمليات الأمن السيبراني من خلال الجمع بين الأدوات وتجميع معلومات التهديدات في تجربة حوارية للمستخدم، وتمكين المحللين عبر استخدام أدوات عمليات الأمن المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مهما كان مستوى مهاراتهم.

وقال عزالدين حسين، المدير الإقليمي الأول لهندسة الحلول في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى سينتينل وان: ملتزمون بتمكين المؤسسات من دخول مستقبل الأمن السيبراني بثقة. ومن خلال حلولنا القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإنا نزود المؤسسات بالأدوات والمعلومات اللازمة لتوقع التهديدات وإدارة نقاط الضعف وحماية أصولها الرقمية في أي مكان في العالم. ويعد المعرض والمؤتمر منصة ممتازة لنا للتواصل مع قادة القطاعات والشركات الناشئة المبتكرة وشركائنا في مجال الأمن السيبراني.

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