100 عارض في «دوموتكس الشرق الأوسط» بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أكد أكثر من 100 عارض من جميع أنحاء العالم مشاركتهم في معرض دوموتكس الشرق الأوسط في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي. وأعلن المعرض العالمي الذي تمّ حجزه بالكامل قبل أسابيع الافتتاح الكبير، عن استجابة هائلة من العارضين، مما يؤكد مكانة دبي كمركز تجاري رئيسي للتميز في صناعة الأرضيات.

وتسعى نسخة 2024 من معرض دوموتكس الشرق الأوسط، الذي تنظمه شركة دويتشه ميسه، إلى إعادة تعريف مفهوم التميز في الصناعة، مع منح الزوار فرصة الانغماس في أجواء ديناميكية تعجّ بأحدث الاتجاهات والابتكارات. فسوق الأرضيات والسجاد في الشرق الأوسط يشهد طلباً متزايداً، مدفوعاً بمعدل نمو سنوي متوقع يُقدّر بـ 7.2%، ليصل إلى حوالي 14.55 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030، بعدما سجّل 8.6 مليارات دولار أمريكي فقط في العام 2022.

وتُظهر عودة المنصة بعد 13 عاماً، الإمكانات الهائلة للأرضيات كصناعة من المتوقع أن تصمد طويلاً في السنوات القادمة، وذلك بعد أن تطورت بشكل كبير لتحتضن مفاهيم التخصيص، والوظائف، والتركيز على العملاء، والرقمنة، والاستدامة، والألوان الجريئة، والأنماط النابضة بالحياة، والأنسجة الإبداعية، والمجموعات الحرفية، وعودة الحلول اليدوية والتكيفية ومتعددة الوظائف.

وسيلعب دوموتكس الشرق الأوسط دوراً محورياً في قيادة التغيير الإيجابي داخل الصناعة من خلال تعزيز الحوار والتعاون والابتكار. وسيجتمع "الأربعة الكبار" في صناعة الأرضيات – وهم ميرينوس، النساجون الشرقيون، سولومون كاربتس، والعبد اللطيف معاً لأول مرة في دبي تحت سقف واحد، مما يمثّل لحظة مهمة في تاريخ الصناعة.

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