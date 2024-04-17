«دو» و«إكسبيريو» يوفران حلول اتصال ذكية وآمنة لمؤسسات القطاعين العام والخاص

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إكسبيريو" لحلول الاتصال الذكية والآمنة بشبكات الإنترنت. وتهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز وصول دو إلى الشركات العالمية التي تنشط في دولة الإمارات، فضلاً عن دعم جهودها الهادفة إلى تزويد المؤسسات في القطاعين العام والخاص بخدمات وحلول اتصال ذكية وآمنة بالشبكة، بما يلبي متطلبات الأعمال التي تحتاجها في العالم الرقمي.

وتوفر «إكسبيريو» حلول اتصال ذكية مصممة لتمكين الشركات العالمية من تحسين مستوى الأداء وتسريع وتيرة النمو ومواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. وتتمتع الشركة بحضور واسع على مستوى العالم، حيث توفر حلول اتصال آمنة بالشبكة لمواقع المؤسسات والجهات الحكومية في أكثر من 190 دولة حول العالم. وستتمكن المؤسسات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هذه الشراكة من الوصول إلى محفظة متكاملة من الحلول والخدمات العالمية الذكية للاتصال بالشبكة، بما يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: «يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع شركة»إكسبيريو«لتعزيز البنية التحتية لشبكتنا العالمية وتوسيع نطاق محفظتنا المتكاملة من خدمات وحلول الاتصال بالشبكة. ويفتح لنا هذا التعاون آفاقاً جديدة لتوفير المزيد من الحلول والخدمات والتقنيات المتقدمة للارتقاء بتجارب عملائنا من المؤسسات والجهات الحكومية، وتلبية متطلباتهم في ما يتعلق بالاتصال الآمن والموثوق بالشبكات العالمية».

فوائد كبيرة

ومن المتوقع أن تعود هذه الشراكة بفوائد كبيرة ومتعددة الجوانب على العملاء، والذين سيتمكنون من الحصول على حلول وخدمات محسنة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول المخصصة بما يتناسب مع متطلبات أعمالهم. وسيؤدي هذا التعاون أيضاً إلى تحسين البنية التحتية للشبكة، بما يضمن مستوى أفضل من الاتصال والتغطية. وسيتمكن العملاء أيضاً من استكشاف فرص جديدة للابتكار من خلال مبادرات البحث والتطوير التي ستتعاون فيها كلتا الشركتين، بما يسهم في تقديم المزيد من التقنيات والحلول المتطورة. إضافة إلى ذلك، يركز النهج التعاوني بين الشركتين والذي يتمحور حول متطلبات العملاء على تقديم تجارب متميزة من خلال توفير حلول مخصصة وخدمات دعم واستجابة سريعة.

قال دان بيفيرز، المدير العام لشركة «إكسبيريو» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تتمحور مهمتنا في»إكسبيريو«حول العمل على تمكين الشركات متعددة الجنسيات من النجاح في عالمنا الرقمي فائق الاتصال، إلى جانب ضمان تزويد عملائنا بشبكة اتصال موثوقة وآمنة تلبي توقعاتهم ومتطلبات أعمالهم بغض النظر عن أماكن وجودهم حول العالم. ويسرنا توقيع هذه الشراكة المتميزة مع دو، والتي ستوفر لعملائنا العالميين منصة اتصال متطورة وموثوقة وسريعة الاستجابة في جميع أنحاء دولة الإمارات. ونتطلع إلى العمل مع فريق دو لتوفير تجارب متميزة وعالمية المستوى للعملاء في القطاعين العام والخاص».

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