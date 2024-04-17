دبي تحتضن أطول حوض سباحة «لا متناهٍ» في العالم

المصدر: دبي - مصطفى درويش

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت دبي الآن موطناً لأطول حوض سباحة «لا متناه» في العالم يطفو على ارتفاع مئات الأمتار في السماء بين ناطحتي سحاب. وحسب ما ذكرت صحيفة «ذي صن» البريطانية، «يبلغ طول حمام السباحة المذهل 120 متراً.

ويقع حمام السباحة في مبنى «ذا لينك» (The Link)، أطول مبنى أفقي على كوكب الأرض، والتي ترتفع 100 متر عن سطح الأرض. ويبلغ المبنى الأفقي 67.5 متراً، ويتكون من 3 طوابق. وتقع منطقة حمام السباحة اللامتناهي بين برجي مبنى «وان زعبيل»، وستحتوي على كبائن فاخرة مع إطلالات رائعة على أفق دبي.

يمكن للسياح والمقيمين في دبي الوصول إلى المسبح من خلال تذكرة يومية تبلغ تكلفتها 1000 درهم للشخص الواحد وتصل إلى 10000 دولار لكبائن كبار الشخصيات مع نظام الموسيقى الخاص بهم وتكييف الهواء والحمامات وغرف الطعام والحديقة الخاصة. ويمكن لزوار المسبح أيضاً الاستمتاع بنادي المسبح والمطعم الموجود في الجزء العلوي من «ذا لينك». ويمكن للراغبين في الإقامة لفترة أطول أن يحصلوا على غرفة في فندق يشغل الطوابق الثلاثين العليا في أحد برجي «وان زعبيل».

ويضم «وان زعبيل» برجين أنيقين متصلين على «محور يمتد من الشرق إلى الغرب» بوسط جسر أفقي يسمى «الوصلة» «ذا لينك»، ليحمل المبنى طابعاً معمارياً ورسالة ذات مغذى في دبي.

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