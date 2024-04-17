«إي آند الحياة» شريك مقدم للخدمات في قمة دبي للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إي آند الحياة»، ذراع الأعمال في مجموعة «إي آند» التي تركز جهودها على تقديم الجيل المقبل من الحلول الرقمية لجميع المستهلكين، عن انضمامها إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وبصفتها شريكاً مقدماً للخدمات، ستركز «إي آند الحياة» على دعم الشركات المبتكرة ذات الرؤية المستقبلية على المستوى العالمي.

قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يكمن الطريق إلى الابتكار الحقيقي في التعاون، وتهدف قمة دبي للتكنولوجيا المالية إلى جمع القادة والمبتكرين والشركات الناشئة المتميزة من مختلف أنحاء العالم لرسم مستقبل القطاع المالي.

توضح الشراكة بين قمة دبي للتكنولوجيا المالية و«إي آند الحياة» التزامنا المشترك برعاية بيئة عمل ديناميكية للتكنولوجيا المالية بهدف تعزيز سمعة دبي كوجهة أعمال رائدة. نحن نعمل على تحويل التحديات إلى فرص، ويتمثل هدفنا في خلق مجتمع مالي يتمتع بأعلى مستويات التقدم والشمولية والقدرة التكنولوجية».

وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند الحياة»: تعمل مجموعة «إي آند» وفقاً لرؤيتها الطموحة لقيادة هذا التغيير بصفتها رائدةً في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر في المنطقة.

ونهدف إلى تسريع مسيرة التطور ورفع إمكانيات قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع شركاء فاعلين.

وتمثل اتفاقية الشراكة التي وقعناها فرصة قيمة لكل من مجموعة «إي آند» وشركات التكنولوجيا المالية التي تستثمر فيها شركة «إي آند الحياة» لرفع سقف الطموحات وطرح الأفكار الخلّاقة وتحفيز الابتكارات المؤثرة.

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