المركز العالمي لتمويل المناخ يستضيف مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن المركز العالمي لتمويل المناخ، إحدى المبادرات التي تم إطلاقها في COP28 والتي تركز على تحفيز الاستثمارات والحلول المناخية، ومقره الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي، استضافته لأمانة «مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا»، وهي مبادرة تمويلية إماراتية بقيمة 4.5 مليارات دولار تهدف إلى إطلاق إمكانات الطاقة الخضراء في أفريقيا.

وفي الوقت الحالي، يمثل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الأفريقية نسبة 2% فقط من الإجمالي العالمي، وهو أقل من القيمة المقدرة بـ 60 مليار دولار سنويًا بحلول 2030. وفي إطار برنامج «الاتحاد 7» الذي أطلقته الإمارات، ستعمل مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا على جمع رؤوس الأموال الخاصة والعامة والتنموية من المؤسسات الرائدة الداعمة لجهود المناخ في الإمارات.

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