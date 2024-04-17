«هيتاشي إنرجي» تستعرض أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تعتزم شركة «هيتاشي إنرجي»، استعراض أحدث ابتكاراتها وخبراتها في مجال تكنولوجيا ومكونات محولات الطاقة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2024. وفي ضوء التركيز على تعزيز تبني حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والرقمنة، تلتزم شركة «هيتاشي إنرجي» بالمساهمة في تحسين النظام البيئي للطاقة في المنطقة، فيما تعكس مشاركتها بالمعرض هذا الالتزام.

وقال مصطفى الجزيري، العضو المنتدب لمنطقة الخليج والمغرب في «هيتاشي إنرجي»: يتمثل هدفنا في هيتاشي إنرجي بتطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، ويُعد التعاون مع العملاء والشركاء هو أحد عوامل التمكين لذلك، وأضاف: «تمنحنا المعارض فرصة لإعادة تأكيد التزامنا وبناء علاقات هادفة من أجل تمكين تحول الطاقة في المنطقة».

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