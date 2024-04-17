«بروسيك بارتنرز» تفتتح مكتباً لها في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «بروسيك بارتنرز»، وهي شركة مستقلّة في مجال التسويق وعلاقات الاتصال تتخصّص في تقديم الخدمات المالية والاحترافية، عن توسعة نطاق حضورها الدولي بافتتاحها لأول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وهو المركز المالي العالمي لإمارة أبوظبي.

وسيحتضن السوق المقر الإقليمي لشركة «بروسيك»، حيث ستقوم من خلاله بخدمة مجموعة عملائها الحاليين والمحتملين عبر منطقة دول الخليج وسائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد اختارت «بروسيك» ديانا إستوبينان لقيادة مكتب الشركة وعملياتها التشغيلية في الشرق الأوسط بتعيينها مديراً عاماً تنفيذياً.

تنضم ديانا إلى «بروسيك» بعد عملها لدى «إنستنكتيف بارتنرز» حيث شغلت منصب المدير التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي لشؤون العملاء بمنطقة الشرق الأوسط، وهي تتمتّع بخبرة مكثّفة في تسليم برامج مؤثّرة ومتكاملة في مجالي العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين للعملاء من قطاعي الخدمات المالية وأسواق رأس المال، فضلاً عن قيادتها لاستراتيجيات النمو التشغيلي، بما يشمل جهودها في تأسيس مكتب «إنستنكتيف» في المملكة العربية السعودية.

وفي إطار منصبها في «بروسيك»، ستُوكل إلى ديانا مسؤولية وضع وتطوير برامج متكاملة في الاتصال وعلاقات المستثمرين لصالح العملاء المحليين والدوليين بمنطقة الشرق الأوسط، علاوةً على تولّي مهام قيادة تنمية أعمال الشركة وعمليات التوظيف واستراتيجيات التنمية عبر أرجاء المنطقة.

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