شركة Tuum تتوسع إقليمياً عبر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «Tuum»، مزود الجيل القادم من الحلول المصرفية، عن توسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وافتتاح مقر إقليمي لها في سوق أبوظبي العالمي.

وتأتي هذه الخطوة التوسعية للشركة في الشرق الأوسط في أعقاب إعلانها عن جولة تمويل من السلسلة الشهر الماضي، والتي قادتها شركة CommerzVentures، وتبعها استثمار من قبل Citi Ventures في وقت لاحق. وصرحت الشركة في ذلك الوقت بأنها ستستخدم التمويل العائد من تلك الجولة لدعم جهودها التوسعية عالمياً مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تطوير منصتها للخدمات المصرفية والذي يشمل تحسين كافة الحلول اللازمة لتلبية متطلبات شركات الخدمات المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط.

ويسهم افتتاح المكتب الإقليمي الجديد للشركة في سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة «Tuum» في منظومة الخدمات والتقنيات المالية في الشرق الأوسط، حيث سيكون بمثابة مقر الشركة الإقليمي الذي تشرف منه على عملياتها في كافة أنحاء المنطقة. وينسجم هذا التوسع مع استراتيجية «Tuum» الهادفة إلى تحقيق التعاون الوثيق مع البنوك المحلية وشركات التقنيات المالية والمؤسسات المالية بالمنطقة.

تتميز منصة «Tuum» للخدمات المصرفية، المبنية على أساس الحوسبة السحابية، بكونها مرنة ومتعددة الاستخدامات.

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