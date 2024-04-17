مداد القابضة وفرانكلين تمبلتون نحو طرح أصول بعائدات رقمية من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مداد القابضة مذكرة تفاهم مع فرانكلين تمبلتون (شركة تمبلتون الدولية) لتشكيل مشروع مشترك جديد في الإمارات. ويبحث الطرفان مع الجهات التنظيمية لطرح أصول رقمية جديدة مشفرة تصدر من الإمارات تجمع بين توليد العائدات من أسهم الصناديق المالية وسهولة استخدام العملات الرقمية المستقرة والتداول بها.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مبتكرة في الجمع بين الأصول المالية التقليدية والجديدة القائمة على سلسلة الكتل، حيث توفر أصول yieldcoin للمستثمرين إمكانيات متفوقة للمدفوعات النقدية والضمانات الإضافية.

وقال محمد الشيبة المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مداد القابضة: «تجمع الأصول ذات العائدات الرقمية الجديدة بين العالمين التقليدي والرقمي. وسوف توفر وسيط تداول ووحدة الحساب وسهولة الاستخدام للعملات المستقرة مع إمكانية النمو من خلال ربطها بالأصول التي تترتب عليها الفوائد. وعليه، فإنه من المتوقع أن يسد طرحنا الجديد فجوة موجودة حالياً في السوق المالية».

ويندرج هذا المشروع المشترك تحت مظلة مؤسسة ويب 3 الجديدة التي أنشأتها شركة مداد القابضة، والتي سوف تعزز مكانة شركة مداد ضمن الشركات الناشئة والرقمية، كما سوف تستفيد من انتشارها والشبكة التي أنشأتها في جميع أنحاء العالم. وسوف توفر فرانكلين تمبلتون البنية التحتية والخدمات الأخرى من خلال مجموعة الترميز BENJI الخاصة بها.

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