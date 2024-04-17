«تدوير» تستثمر في البنية التحتية لقطاع إعادة التدوير بمشاريع مستدامة

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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كشف المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، عن أن معرض ومنتدى إيكوويست في دورته العاشرة التي انطلقت أمس سيشهد الإعلان عن مجموعة من المشاريع في إطار جمع ونقل النفايات وتحويل النفايات إلى طاقة وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها، كمشروع تحويل النفايات إلى مواد بديلة لمواد البناء، فضلاً عن مشروع إزالة الكربون، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة والتي ستسهم في تشغيل الكهرباء لـ85 ألف منزل.

وكشف الظاهري خلال إحاطة إعلامية على هامش معرض «إيكوويست» عن شراء وتركيب 25 من آلات استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير من شركة «نديرا» وهي إحدى المؤسسات التي تُعنى بتوفير الحلول البيئية، كما ستقوم مجموعة تدوير أيضاً من خلال شراكتها مع شركة «نديرا» بإطلاق تطبيق للهواتف المتحركة التي تم تصميمها لتعزيز عادات إعادة التدوير في المجتمع.

من جانبه، قال رابح الشعار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نديرا للتكنولوجيا: «نحن فخورون بتعاوننا مع مجموعة تدوير وبإطلاق مبادرتنا المبتكرة في إعادة التدوير في أبوظبي، حيث تعتبر شراكتنا بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز الاستدامة البيئية وتمكين المجتمعات من تبني الممارسات المسؤولة في إعادة التدوير، ومن الجدير بالذكر أن آلات استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير هذه ليست نتاج تعاون فيما بيننا فحسب، بل هي أيضاً أجهزة مصنوعة بفخر في أبوظبي، مما يعكس التزامنا بدعم الابتكار والاستدامة محلياً».

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