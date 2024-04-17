«ديوا» تنتج 20 كيلوجراماً من الهيدروجين الأخضر كل ساعة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أهم مشروعاتها ومبادراتها المبتكرة خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل. وأكد الدكتور هشام إسماعيل، مدير أول - التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقية في هيئة كهرباء ومياه دبي – في تصريحات خاصة لـ «البيان» خلال مشاركته بالقمة – أن الهيئة نفذت أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة، وبدأ الإنتاج فعلياً عام 2021، مشيراً إلى أن دبي لها الريادة بدأت إنتاج الهيدروجين الأخضر فعلياً قبل أكثر من 3 سنوات.

وأضاف أن المشروع ينتج نحو 20 كيلوجراماً كل ساعة. وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع بالتعاون مع شركة «اينوك» يتم من خلالها استخدام الهيدروجين كوقود للسيارات التي تعمل بالهيدروجين، وتم استعراض تفاصيل المشروع خلال «مؤتمر الأطراف» COP28 «في دبي. وأضاف أنه يوجد محطة تابعة لشركة» إينوك«في مدينة إكسبو وتستوعب 200 كيلوجرام، بينما كل سيارة تحتاج 5 كيلوجرامات، ويتم شحن السيارة خلال أقل من 5 دقائق، مشيراً إلى أنها طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية.

استراتيجية دبي

من جانبها، قالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي - في تصريحات خاصة لـ« البيان»: إن الهيئة كهرباء ومياه دبي تستعرض خلال القمة أهم مشروعاتها التي تهدف إلى تحقيق استراتيجية دبي 2050 والوصول إلى 100% من الطاقة النظيفة. وأضافت أن الهيئة تعرض مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بجميع مراحله، وكذلك مركز الابتكار ومبادرة الشاحن الأخضر، مبنى الهيئة المستدام، ومشروع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي والعديد من المشروعات التي تسهم في تحقيق استراتيجية دبي.

وشهد جناح الهيئة إقبالاً كبيراً من الزوار للتعرف على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في قطاعي الطاقة والمياه. واستعرضت الهيئة الضوء آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تزيد على 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,627 ميجاوات.

الهيدروجين الأخضر

وتعرض منصة الهيئة كذلك مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وقد تم تصميم وبناء المحطة التجريبية، التي تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف متر مربع. كما تسلط منصة الهيئة الضوء على»الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية، حيث انتهت الهيئة من تركيب نحو 390 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي.

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