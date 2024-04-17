الأسهم تستقطب سيولة تتجاوز 1.7 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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أدى التراجع في أداء أسهم قطاعات قيادية بمقدمتها الصناعة والعقارات، والقطاعين المالي والاستثماري في تقلص مؤشرات أسواق المال المحلية خلال تداولات أمس، ليتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.6 % إلى 9194.3 نقطة مع تقلص مؤشر سوق دبي بنسبة 1.4 % إلى 4184.3 نقطة.

ورغم تقلص المؤشرات ظلت معدلات السيولة على معدلها المرتفع، حيث تجاوزت السيولة التي استقطبتها الأسهم المحلية 1.7 مليار درهم واستقطب سوق أبوظبي المالي سيولة عبر التداولات بقيمة 1.21 مليار درهم، فيما حققت أسهم سوق دبي المالي سيولة بقيمة 500 مليون درهم عن إجمالي تداولات أمس، وشهد السوقان إجمالي صفقات تجاوز 35.2 ألف صفقة في كل من السوقين وذلك عبر 22.8 ألف صفقة بسوق أبوظبي فيما حقق سوق «دبي» المالي أكثر من 12.4 ألف صفقة.

سوق دبي

تصدر القطاعات الرابحة في سوق دبي خلال تداولات أمس أسهم قطاع المصارف والتأمين وقطاع الملاحة، وارتفع سهم «مصرف السلام السودان» بنسبة 2.3 % وبلغ النمو في سهم «الخليج للملاحة» 1.5 % ثم سهم «الوطنية للتأمين» بنمو 1.2 %، وإمباور 0.61 %.

أما على صعيد الانخفاض كان سهم «الفردوس» الأكثر تقلصاً في السوق خلال تداولات أمس بنسبة 5.7 % إلى جانب تراجع سهم «الوطنية الدولية» 5.5 % وسهم «الإثمار»بنسبة 4.5 % ثم سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 4.3 %.

سوق أبوظبي

في المقابل كانت أسهم بعض القطاعات المالية الأكثر ارتفاعاً في تداولات سوق أبوظبي خلال جلسات أمس، وتصدر سهم «بريسايت ايه» مع نمو قدره 15 % ثم سهم «شيميرا باكستان» بنسبة 8.2 % إلى جانب سهم «أيزي ليس» بنسبة بلغت 7.6 % تلاها سهم «أريد» بنسبة 7.5 %.

بينما كان سهم «أي سي جي» بصدارة الأسهم المتراجعة في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس بنسبة 4.03 % تلاه سهم «ميلتبلاي» بنسبة 3.7 % ثم كل من سهم «الشارقة للأسمنت» بنسبة 3.5 % وسهم «ألفا ظبي» بنسبة 3.06 %.

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