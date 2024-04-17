«فايف للضيافة» تسعى لطرح أسهمها في سوق دبي 2025

المصدر: دبي - (رويترز)

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أعلنت شركة فايف القابضة العاملة في مجال الفنادق والمنتجعات في دبي وأوروبا، عن أنها تستعد لطرح عام أولي في سوق دبي المالي خلال عام 2025.

وتجري الشركة التي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار، محادثات مع مستشارين بشأن إدراج مزدوج محتمل، دون الخوض في تفاصيل حول مواقع محددة.

وقال كبير مولشنداني مؤسس ورئيس مجلس إدارة فايف القابضة لـ«رويترز»: إن الشركة تواصل النمو حيث يحقق القطاع السياحي المزدهر في دبي التي تضم 155 ألف غرفة فندقية فرصاً كبيرة لتحقيق عائدات استثنائية.

ودبي هي أكبر مركز سياحي وتجاري في الشرق الأوسط، حيث اجتذبت عدداً قياسياً بلغ 17.15 مليون زائر دولي في العام الماضي.

وتمتلك شركة فايف أحد أكبر فنادق الحفلات في دبي، حيث تتيح إقامة حفل أنيق في السماء للأثرياء على متن طائرتها الخاصة التي تسع 16 راكباً مقابل 14 ألف دولار في الساعة.

وفي العام الماضي، حصلت الشركة على تصنيف مرتفع على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بسبب سندات خضراء، وهو ما ساعدها على شراء مجموعة (باشا) الإسبانية في صفقة قدرت قيمتها بنحو 303 ملايين يورو (321.9 مليون دولار).

وساعدت الصفقة، التي تضمنت شراء أعمال باشا في مجالي الفنادق، على زيادة عروض نجوم موسيقى (الدي.جيه) في الأماكن التي تمتلكها.

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