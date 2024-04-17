«سبينس» تُعلن نيتها إدراج 25 % من أسهمها في سوق دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، نيّتها للمضي قدماً في إجراء طرح عام أوليّ وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها ستطرح 900 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير، المساهم الوحيد في الشركة المخوّلة بتعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

سيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المحترفين أو الشريحة الثانية.

تبدأ فترة الاكتتاب الثلاثاء 23 أبريل 2024، ومن المتوقع أن تنتهي الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، والثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في مايو 2024، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق دبي المالي.

تم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج ليكون 36 مليون درهم موزع على عدد 3.6 مليارات سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم.

بعد اكتمال الطرح، وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، على أن تكون الدفعة الأولى في أكتوبر 2024، وذلك عن النصف الأول من عام 2024.

بالنسبة للسنة المالية 2024 وما بعدها، تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 70% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب.

وقال علي سعيد جمعة البواردي، المساهم المؤسس ورئيس مجلس إدارة سبينس: «بدأت مسيرتنا في دبي مطلع الستينيات، كما تتمتع علامتنا التجارية بطموح كبير، وقدرةٍ فائقة على الازدهار في واحدة من الأسواق الأكثر حيويةً ونمواً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل الطرح العام الأولي فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مرحلة النمو التالية لشركتنا، والتي نتحمس جداً للشروع بها والانطلاق نحو آفاق جديدة مع قاعدة أوسع من المساهمين».

من جهته قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: تمكّنا طيلة مسيرتنا من توسيع نطاق أعمالنا لندير اليوم واحدة من أبرز العلامات التجارية في السوق عبر 75 موقعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، مع التزامنا بتوفير المنتجات الطازجة عالية الجودة والخدمة الاستثنائية للعملاء. ونجحت سبينس في ترسيخ حضورها في واحدة من أكثر البلدان حيويةً ونمواً ومرونةً في المنطقة، ونطمح إلى بلوغ آفاق جديدة مستفيدين من الظروف الاقتصادية الداعمة. لدينا سجل نمو حافل، ويتجلّى ذلك من خلال التوسع المستمر لشبكة متاجرنا، وزيادة الانتشار عبر الإنترنت، واتساع معدل انتشار منتجات العلامات التجارية الخاصة، وسلسلة الإمداد المتكاملة.

2.8 مليار درهم إيرادات 2023

تتمتع سبينس بمعدلات نمو تاريخية قوية، حيث ارتفعت إيراداتها خلال عام 2023 لتصل إلى 2.87 مليار درهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% منذ عام 2019، مدفوعاً بنمو الانتشار عبر الإنترنت، واتساع معدل انتشار منتجات العلامات التجارية الخاصة، والتغلب على تزايد معدلات التضخم من خلال نهج التسعير الاستراتيجي وزيادة عدد المتاجر في دولة الإمارات.

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