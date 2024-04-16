الدورة الـ 10 لمعرض "ميبا" للطيران تنطلق في دبي ديسمبر المقبل

المصدر: وام

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تقام فعاليات الدورة العاشرة من معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة "ميبا"، خلال الفترة من 10-12 ديسمبر من العام الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وذلك ضمن دبي وورلد سنترال في موقع معرض دبي للطيران.

وقال اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان له اليوم، إن المعرض يتضمن هذا العام أجندة مليئة بالمفاهيم الجديدة الخاصة في القطاع.

وأكدت أبرز الشركات العالمية مشاركتها في الفعالية المرتقبة، بما فيها بوينج وداسو للطيران وبومباردييه وإمبراير وإمباير للطيران ودي سي للطيران وفيستا وطيران السعودية الخاص.

ويجمع المعرض قادة القطاع للاطلاع على رؤى حول السوق وكشف التوجهات المستقبلية، ومعالجة أكثر التحديات الملحّة التي تواجه القطاع.

وتشمل المواضيع الرئيسية الاستدامة في طيران الأعمال، واستكشاف التقنيات الناشئة، وتوجهات السوق، ومستقبل الطيران، وإدارة تحديات سلسلة التوريد، ودور الشركات الناشئة في الطيران الخاص وتعزيز تجربة العملاء، وغيرها.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة السوق العالمية لطائرات رجال الأعمال من 42.14 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 62.66 مليار دولار أمريكي في عام 2030، وتسهم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكلٍ كبير في دعم هذا النمو.

وتشير التوقعات أيضاً إلى توسع سوق الطائرات الخاصة المستأجرة من 566.46 مليون دولار أمريكي إلى 943.39 مليون دولار أمريكي بين عامي 2024 و2029، بالإضافة إلى تزايد حركة طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة 10% على أساس سنوي.

وقال علي أحمد النقبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): "يشهد قطاع طيران الأعمال طلباً قوياً في السوق، ولذلك نجد اليوم استثمارات ضخمة في البنية التحتية للسوق والمنتجات والخدمات الإضافية، إلى جانب توفير طائرات جديدة".

وأوضح أن المعرض يهدف إلى الريادة في تطوير القطاع، وتسليط الضوء على إمكانات الابتكار، وتوفير منصة لألمع العقول من أجل استكشاف مسارات جديدة.

كما يعود “مؤتمر بيز آف” للعام الثاني على التوالي، حيث يستضيف برنامجاً موسعاً لفتح حوارات جديدة حول المواضيع الملحّة التي ترسم ملامح القطاع، إلى جانب عودة برنامج المشغلين، وهو عبارة عن منصة تواصل قيمة للتوفيق بين الأعمال وتبادل المعارف.

ويشهد العام الجاري أيضاً إطلاق "مؤتمر بيز آف سوشال"، الذي ينعقد مساء اليوم الثاني من الفعالية، ويجمع أبرز الجهات في القطاع.

ومن المقرر أن تكون "فعالية فيستا" الخاصة بالشركات الناشئة، التي تُقام للمرة الأولى خلال المعرض امتداداً لمركز الشركات الناشئة الذي تم إطلاقه في دورة عام 2021 .

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