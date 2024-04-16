طيران الإمارات تجري حركة تنقلات جديدة في فريق عملياتها التجارية

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن حركة تنقلات جديدة في فريق عملياتها التجارية في مناطق أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا، بما يتماشى مع التوسعات المستمرة للناقلة وعملياتها المتسارعة عالمياً، إلى جانب تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية في بعض الأسواق الرئيسية، للمساعدة في دفع نمو الناقلة وتحقيق أهدافها التجارية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نفخر بتعزيز حضور الكفاءات والكوادر الإماراتية ضمن فريقنا، ونحن ملتزمون بتمكينهم ودعم تقدمهم الوظيفي وتعزيز قدراتهم القيادية. إن حركة التنقلات الجديدة ستسهم في إفساح المجال أمام ستة من قادة المستقبل للاستفادة من الفرص المتاحة لمواجهة تحديات الصناعة في الأسواق التي يعملون بها، وكلنا ثقة في قدرتهم على تعزيز خبراتهم النوعية وتسخير معارفهم ومهاراتهم لدعم استراتيجياتنا الحالية والمستقبلية بينما نواصل توسيع نطاق عملياتنا العالمية".

وشملت التنقلات ضمن فريق العمليات التجارية لطيران الإمارات كلا من:

· محمد القاسم: مدير طيران الإمارات في قبرص حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في كمبوديا

· أحمد تميم: مدير طيران الإمارات في ساحل العاج حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في قبرص

· عدنان المرزوقي: مدير العمليات التجارية في جنوب أفريقيا حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في ساحل العاج

· محمد طاهر: مدير العمليات التجارية في مصر حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في أوغندا

· سلطان الريامي: مدير طيران الإمارات في تايوان حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في هونج كونج

· ناصر بحلوق: مدير طيران الإمارات في هونج كونج حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في تايوان

ويمثل برنامج طيران الإمارات التجاري للمحطات الخارجية أحد الحلول الاستراتيجية التي توفرها الناقلة لتعظيم الفرص أمام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم عبر مجموعة من الأدوار ضمن العمليات التجارية المتنوعة للناقلة. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى دعم النمو المهني للكوادر الإماراتية، وتمكينهم من بناء شبكات تواصل متينة وطويلة الأمد مع الشركاء والمعنيين عبر شبكة وجهاتها العالمية.

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