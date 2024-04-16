1.9 مليار درهم سيولة الأسهم في أول تداول بعد العيد

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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قاربت السيولة التي استقطبتها الأسهم المحلية 1.9 مليار درهم، أمس، لتحقق أسواق المال بالدولة نشاطاً نسبياً، مع استئناف نشاطها عقب عطلة عيد الفطر، واستقطب سوق أبوظبي المالي سيولة بقيمة 1.26 مليار درهم، فيما شهدت أسهم سوق دبي سيولة بقيمة 628.4 مليون درهم.

وكان أداء أسواق المال المحلية قد شهد تبايناً، حيث تحسن مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.178% إلى 9253.7 نقطة، فيما استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 4243.7 نقطة في ختام الجلسات بتقلص طفيف للغاية بلغت نسبته 0.009%.

وشهد السوقان إجمالي صفقات تجاوز 35.9 ألف صفقة، منها 22.8 ألف صفقة في سوق أبوظبي، و13.1 ألف صفقة في سوق دبي.

سوق دبي

وتصدرت القطاعات الرابحة في سوق «دبي» خلال تداولات أمس أسهم كل من قطاع الشحن والملاحة والشركات الاستثمارية وكان سهم «أجيليتي» بمقدمة ارتفاعات السوق بزيادة 11.5% تلاه سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 6.2% وبلغ ارتفاع سهم «الإثمار القابضة» 5.5%، ثم سهم «الإمارات ريم» بزيادة 2.1%.

أما على صعيد الانخفاض فكان سهم «مصرف السلام السودان» الأكثر تقلصاً في السوق خلال تداولات أمس بنسبة 9.8% إلى جانب تراجع سهم «جي اف اتش» 2.7% وسهم «أملاك» بنسبة 2.1%، ثم سهم «تعليم القابضة» بنسبة 1.8%.

سوق أبوظبي

في المقابل استعاد سوق أبوظبي النشاط مرة أخرى استناداً لارتفاع سهم «ملتيبلاي» 14.8%، ثم سهم «كيو القابضة» بنسبة بلغت 4.6% تلاهما سهم «أي اس جي» بنسبة 4.03% بينما حقق سهم «فينكس جروب» نسبة ارتفاع 3.9%.

من جهة أخرى تصدر سهم «بالمز الرياضية» الأسهم المتراجعة في سوق «أبوظبي» بنسبة 9.9%، تلاه سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 9.5%، ثم كل من سهم «ريسبونس بلس القابضة» بنسبة 3.2% وسهم «جي اف اتش» بنسبة 2.8%.

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