«أراضي دبي» تعالج 793 شكوى عقارية خلال مارس

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي؛ ممثلة في إدارة الرقابة العقارية، 793 شكوى في مارس الماضي، وتم حلها ومعالجتها. وأظهرت النشرة الرقابية الشهرية التي تصدرها الدائرة دورياً، أنها وجهت 50 مخالفة بقيمة 2.5 مليون درهم خلال مارس الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات.

كما ألزمت الدائرة 495 منشأة عقارية بالامتثال للنظم والقوانين، وتلقت 1282 بلاغاً عن المكالمات غير المرغوب فيها واتخذت الإجراءات المتبعة في شأنها.

وأجرت إدارة الرقابة العقارية، 52 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط ممارسة المهنة العقارية، وأصدرت 178 إنذاراً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.

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