انطلاق معرض الورق والمناديل «وان شو» في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينطلق معرض الورق والمناديل «وان شو» الذي تنظمه مجموعة الفرات للمعارض والمؤتمرات في مركز أبوظبي الدولي للمعارض (أدنيك) اليوم، لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء بعد غدٍ الخميس.

وسجلت 267 شركة ومصنعاً من 36 دولة حول العالم مشاركتها في الدورة التاسعة من المعرض الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والذي يعرض أحدث التقنيات في صناعة الورق بأنواعه، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، ما يمثل إضافة مهمة لخبراء صناعة الورق والمناديل والتعبئة والتغليف على مستوى العالم.

وتوقع المهندس طارق فقاس الرئيس التنفيذي لمجموعة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات، تجاوز عدد زوار معرض الورق والمناديل «وان شو» 17 ألف زائر سجلوا حضورهم من 110 دول من كافة قارات العالم يتبادلون الخبرات والمعلومات ويقفون على أحدث تقنيات هذه الصناعة المهمة والحيوية التي يضمها المعرض الذي يعد منصة مهمة لتنمية العلاقات بين كبار الصناع، والمصدرين والمستوردين من منطقة الشرق الأوسط وخارجها، كما أنه يمثل فرصة مواتية مثالية لعقد وإبرام الصفقات والبحث عن الفرص الاستثمارية، مضيفاً أن إدارة المعرض وفرت خدمات للتنقل مجاناً من إماراتي الشارقة ودبي إلى مركز أبوظبي الدولي للمعارض (أدنيك) طوال فترة المعرض.

وكشف أن معرض الورق والمناديل «وان شو» يستقطب باقة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، ونخبة كبيرة ومميزة من أبرز اللاعبين الإقليميين والمبتكرين، بهدف استعراض مجموعة واسعة من المنتجات الورقية والعلامات التجارية المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية المهمة في مكان واحد، ما يتيح للزوار اكتشاف أحدث اتجاهات السوق والتواصل مع كبريات الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في الصناعات الورقية المختلفة والصناعة المرتبطة بها، لافتاً أن المعرض يصاحبه MENA PULP WEEK، الذي أصبح جزءاً من معرض الورق والمناديل «وان شو»، والذي يشكل تجمعاً رئيسياً لهذه الصناعة، ويتألف من مؤتمرات واجتماعات B2B، ما يثري التزام المعرض بدفع الصناعة إلى الأمام.

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