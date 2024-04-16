«Hub71» ترحب بـ 25 شركة ناشئة من 11 دولة ضمن مجموعتها الـ 14

المصدر: أبوظبي - البيان

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انضمت 25 شركة ناشئة جديدة مختارة إلى برنامج Access في Hub71، وإلى منظومتيها المتخصصتين للأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets والتكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشئة المنضمة لبرامج Hub71 في الوقت الحالي إلى 223 شركة. ونجحت المجموعة الـ 14 من الشركات الناشئة المنضمة إلى المنظومة في جمع تمويلات تزيد قيمتها على 122 مليون دولار، بمعدل وسطي يبلغ 5 ملايين دولار لكل شركة ناشئة.

وفي إطار جهود Hub71 المتواصلة لجذب مجموعة متنوعة من شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة إلى أبوظبي، تلقت منظومة التكنولوجيا أكثر من 1200 طلب للانضمام إليها، وبلغت نسبة الطلبات المقدمة من الأسواق الدولية أكثر من 65% من إجمالي الطلبات، كما تمثل الشركات الناشئة المنضمة إلى Hub71 مجموعة متنوعة من البلدان تشمل دولة الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاريع ناشئة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة والسويد ونيوزيلندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، ما يعزز جاذبية أبوظبي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا، ومنصة انطلاق لنمو الشركات الناشئة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة 64% من الشركات المنضمة الجديدة تنتمي إلى مرحلتي التمويل الأولي والفئة «أ»، ما يؤكد قدرة منظومة Hub71 على توسعة نطاق المشاريع الواعدة خلال مراحل نموها الأولى. وتعمل هذه الشركات الناشئة ضمن 9 قطاعات مختلفة، منها التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المناخية والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا التعليمية والنقل والخدمات اللوجستية، وستساهم هذه الشركات مستقبلاً بدور مهم في تحصين القطاعات الرئيسية لاقتصاد أبوظبي.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «تواصل أبوظبي مسيرتها الهادفة إلى تمكين شركات التكنولوجيا المبتكرة، حيث توفر برامج Hub71 المتخصصة ما تحتاجه الشركات الناشئة من سبل للنجاح وتحتضن مؤسسي الأعمال ذوي الرؤى المستقبلية الواعدة.

وفي هذا الإطار، تحظى المجموعة الـ 14 الجديدة بأهمية خاصة، حيث يؤكد نجاح هذه الشركات في جمع التمويلات على إمكانيات النمو القوية التي تسعى برامج Hub71 إلى إطلاقها. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه المجموعة أيضاً أولى الشركات الناشئة المنضمة إلى مبادرة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech المتخصصة والهادفة إلى تطوير حلول تهدف إلى مواجهة تحديات المناخ العالمية ودعم طموحات الاستدامة في دولة الإمارات».

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