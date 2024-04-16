قمة «AIM للاستثمار» في أبوظبي 7 مايو

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلّط قمة AIM للاستثمار؛ أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، التي تنظمها مؤسسة AIM العالمية، وتستضيفها أبوظبي من 7 إلى 9 مايو المقبل، الضوء على أحدث اتجاهات الاستثمار حول العالم وكيفية تنشيط الاستثمارات من خلال الابتكارات التكنولوجية.

وتجمع قمة AIM للاستثمار، التي تقام تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، كبار المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية والأفراد من أصحاب الثروات العالية ووكالات الاستثمار من جميع أنحاء العالم.

وتخصص القمة على مدار 3 أيام ضمن محاور الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ الأجنبية، جلسات حوارية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرص الاستثمارية حول العالم تحت شعار «نمو اقتصادي مرن ومستدام - خلق استثمار صحي ومستقبلي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي في الحوافظ المالية».

وتدعو القمة أصحاب المصلحة وصانعي السياسات وقادة العالم للانضمام إلى الخطاب العالمي حول إعادة تشكيل مستقبل الاستثمار، والتغلب على التحديات، وإطلاق إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويتم على هامش اليوم الأول، عقد حفل جوائز الاستثمار AIM Investment 2024، لتكريم أفضل مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، وتتويج جهود الدول الفائزة ووكالات ترويج الاستثمار التابعة لها في جذب استثمارات أجنبية مباشرة أسهمت بشكل كبير في نموها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز