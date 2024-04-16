شركة «أكلايم» تدخل السوق الإماراتية عبر الاستحواذ على «ميي برو كوبيريت سيرفيسيز»

المصدر: دبي - البيان

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دخلت شركة الخدمات المهنية «أكلايم Acclime»، التي تركز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، السوق الإماراتية رسمياً من خلال مكتب لها في دبي، وذلك مضاعفة لجهود دخول السوق عبر الاستحواذ على شركة «ميي برو كوبيريت سيرفيسيز».

وتأسست شركة «أكلايم» في 2019، وهي مزود للخدمات المؤسسية يركز على آسيا، يتركز اهتمامها الرئيس على مساعدة الشركات على الانطلاق والاستقرار في أسواق جديدة، حيث تقدم خدمات موجهة نحو دخول السوق (الاستشارات، البحث عن شركاء)، وإعداد التأسيس (التسجيل، التراخيص، وغيرها).

وبمجرد بدء تشغيل الشركات، تقدم «أكلايم» خدمات في مجال المحاسبة والضرائب والمراجعة وخدمات الموارد البشرية الخارجية، إضافة إلى الاستشارات التي تشمل الاستشارات الإدارية والاندماجات والاستحواذ وإعادة الهيكلة والتحقيقات وإدارة التغيير.

وأعلنت شركة أكلايم، في بيان، دخولها الرسمي إلى الإمارات من خلال الاستحواذ على شركة ميي برو كوبيريت سيرفيسيز.

ومع ذلك، فإن المنطقة ليست جديدة على شركة «أكلايم»، حيث تخدم الشركة العملاء في الإمارات منذ العام 2022، بعد استحواذها على شركة «أوكرا OCRA».

وتعتبر شركة ميي برو كوبيريت سيرفيسيز، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مزوداً للخدمات المؤسسية، حيث لديها سجل حافل في مساعدة العملاء على تأسيس وإدارة أعمالهم في الإمارات، وأعيدت تسمية الشركة الآن إلى «أكلايم».

ويقدم الفرع الإقليمي لـ«أكلايم»، مجموعة من الخدمات، بما في ذلك المساعدة في تأسيس الشركة في المناطق الحرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكلايم، إيزي سيلفا: «يسعدنا دخول سوق الإمارات، ويسمح لنا هذا التوسع بخدمة الشركات متعددة الجنسيات والإقليمية التي تتطلع إلى تأسيس وإدارة عملياتها داخل الإمارات».

وعينت الشركة راجيف كومار سينغ لقيادة أعمال الشرق الأوسط، انطلاقاً من دبي، الذي يمتلك خبرة تزيد على عقدين في توسيع الأعمال والاندماجات والاستحواذ وتطوير الأعمال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال راجيف: «تتميز الإمارات ببيئة الأعمال الديناميكية الخاصة بها، وتقدم فرصة هائلة لشركة أكلايم لتوفير حلول مدعومة بالتكنولوجيا ودعم العملاء في احتياجاتهم الخاصة بالتوسع والامتثال».

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