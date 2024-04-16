«دوكاب» توسّع حضورها العالمي في 20 سوقاً جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دوكاب، وهي من أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في الإمارات، توسعة نطاق انتشارها العالمي ليشمل 20 سوقاً جديدة، لتغطي أعمال المجموعة بذلك 75 دولة على امتداد منطقة الخليج وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة الاستراتيجية، ليبرز استراتيجية المجموعة الرامية نحو تعزيز وجودها العالمي وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية احتياجات السوق العالمية المتنوعة، كما تجسد التزام «دوكاب» تقديم أحدث التقنيات والحلول في مجال الطاقة والتصنيع، وترسيخ دورها شركة صناعية رائدة عالمياً.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «يمثل توسعنا في أسواق جديدة علامة متميزة في رحلتنا، ويسلط الضوء على طموحنا لتعزيز النمو، والتزامنا أن نكون في طليعة الشركات التي توفر حلول وخدمات الطاقة المتطورة وعالية الجودة، وتشهد هذه الخطوة على التزامنا الابتكار والجودة والاستدامة، والتي هي أساس أعمالنا منذ أكثر من أربعة عقود».

وأعرب المطوع عن سعادته برؤية «دوكاب»، التي نشأت في دولة الإمارات، توسع نطاق انتشارها عالمياً، ما يتيح للعالم الاستفادة من الصناعات الإماراتية المبتكرة وحلول الطاقة المستدامة، إذ تدعم المجموعة العديد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف القطاعات في أنحاء العالم، وتوفر حلول الطاقة للعديد من الخدمات مثل المرافق ومشروعات النقل والمواصلات وخطوط السكك الحديدية والمترو والتعدين وخدمات الشحن البري والبحري، إضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والبنية التحتية ومجال البناء وحلول النفط والغاز ودعم الصناعة النووية.

سجل حافل

ومستفيدة من 44 عاماً من الإنجازات، نجحت دوكاب في تأسيس إرث ضخم في الصناعة، وباتت تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في أكثر من 5,000 مشروع وشراكة ناجحة في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأوروبا، والأمريكتين، وتبرز محفظة منتجات الشركة، التي تضم 85,000 كابل مختلف من خمس عائلات متميزة، التزام الشركة تقديم مجموعة واسعة من الخيارات عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.

وتمثل الصادرات 60% من إنتاج دوكاب، ما يؤكد حضور الشركة القوي وتأثيرها المتزايد في الساحة الدولية، وتلبي منتجات دوكاب مجموعة واسعة من الصناعات، ومن ذلك الحلول المتخصصة للطاقة النووية، والقطاعات البحرية، وقطاعات النفط، والغاز.

وبينما تؤكد دوكاب التزامها المعايير الدولية الأكثر صرامة، تمتد اهتمامات دوكاب إلى البحث والتطوير لحلول الطاقة الجديدة والأكثر كفاءة، ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، الذي يشكل وسيلة واعدة لحلول الكابلات التي تقدمها دوكاب.

وتؤدي دوكاب دوراً أساسياً في العديد من المشروعات الكبرى داخل دولة الإمارات، ومن ذلك المعالم البارزة في الدولة مثل برج خليفة، ومترو دبي، ومعرض إكسبو 2020 دبي، وتُعرف المجموعة بتأثيرها العالمي عبر إسهاماتها في مشروعات مهمة مثل مجلس المرافق العامة في سنغافورة، ومترو دلهي في الهند، ما يُبرز التزام دوكاب دعم صناعات المستقبل وتعزيز حضورها العالمي.

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