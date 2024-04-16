24 دولة تشارك في معرض الشرق الأوسط للطلاء اليوم بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تبدأ، اليوم، فعاليات معرض الشرق الأوسط للطلاء 2024، الذي يحتفل بمرور ثلاثين عاماً على بدء مسيرته حلقةَ وصل بين أهم الجهات الفاعلة في قطاع الطلاء على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ليفتح أبوابه أمام المعنيين في قطاع الطلاء العالمي عند الساعة 10 صباحاً في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشهد الدورة المرتقبة مشاركة أكثر من 350 جهة عارضة من 24 دولة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 5 آلاف زائر، ويحظى قطاع الطلاء بإقبالٍ لافت على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، ممثلاً في مشاركة مجموعة متنوعة من الموردين والمصنّعين وموزعي المواد الأولية ومزودي الخدمات والمعدات تحت سقف واحد.

ويتسنّى لزوار المعرض لقاء أبرز الشركات المحلية والعالمية على مستوى القطاع، ومنها بتروكيم الشرق الأوسط، وواكر للكيماويات، وريدا للكيماويات، وبي إيه إس إف، وسنثومر، وشركة مصانع الدهانات الوطنية، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وشركة طواسون للكيميائيات، إلى جانب الجهات الراعية للمعرض مثل شركة التصنيع الوطنية، وشركة كيميزون، وهواتسي للكيماويات، وغيرها من الجهات العارضة المرموقة. ونجح المعرض طيلة العقود الثلاثة الماضية في ترسيخ مكانته بوصفه المنصة الأبرز للتواصل والأعمال على مستوى قطاع الطلاء في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

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