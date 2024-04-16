الدورة 11 من مهرجان دبي للمأكولات تنطلق الجمعة

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الدورة الحادية عشرة من مهرجان دبي للمأكولات؛ الاحتفالية السنوية الاستثنائية بفنون الطهي التي تعد الأكبر في المنطقة، اعتباراً من الجمعة حتى الأحد 12 مايو، حيث يمكن للجمهور من داخل الدولة وخارجها الاستمتاع بقائمة واسعة من الوصفات الشهية والإبداعات الجديدة في فنون الطهي وتشكيلة من الأطباق العالمية في أجواء مميزة ترضي أذواقهم، وتعكس تنوع ثقافة المأكولات في دبي، هذا إلى جانب مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية وتجارب الطعام المبتكرة والمسابقات وغيرها الكثير.

وستكون أيام المهرجان الـ 23 فرصة للتعرف على عالم متنوع من المأكولات، والمستلهمة من ثقافات أكثر من 200 جنسية تعتبر دبي موطناً لها. ومع وجود خيارات واسعة ومتنوعة من الأطباق التي تستحق الاستكشاف والتي تقدمها مطاعم إماراتية وعالمية حائزة نجمة ميشلان، حيث سيجد عشاق الطعام كل ما يلبي أذواقهم.

ويتضمن المهرجان مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة وتجارب الطعام المبتكرة والمستدامة التي ترتقي إلى مستوى الذوق الفاخر التي تُعرف به دبي ضمن أجواء فريدة ومميزة.

كما يكرّم المهرجان الذوّاقين والطهاة، ومشاهير فنون الطهي، والشخصيات المؤثرة في هذا المجال، على إسهاماتهم في تحقيق هذا التنوع الهائل لإثراء فنون الطهي وتعزيز مكانة دبي على الخارطة العالمية.

وستشهد دورة هذا العام إطلاق مجموعة من الفعاليات المفضلة التي تميّزت في الدورات السابقة مثل أسبوع دبي للمطاعم، ورحلة في عالم المذاقات، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e، وطبق بـ 10 دراهم، بالإضافة إلى فعاليات جديدة مثل إبداعات الشيف والدورة الأولى من فعالية دليل غولت & ميلو للطهاة المبتكرين.

وفي الفترة التي سبقت انطلاق الدورة الحالية، جرى إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «جلف فوتو بلس» والتي وجّهت دعوة مفتوحة لجميع عشّاق التصوير لاستكشاف التنوع الكبير في تجارب الطعام وقصة ثقافة المأكولات في دبي من خلال التقاط صور مميزة، حيث أُغلق باب المشاركة يوم الأحد 7 أبريل.

وتجري حالياً عملية التحكيم لاختيار الصور الفائزة، حيث تنتظر الفائزين جوائز نقدية قيّمة وفرصة لعرض أعمالهم في معرض الفائزين الخاص بفعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحن أمام تجربة استثنائية جديدة تقدمها دبي برؤية فريدة ونكهات عالمية لتسهم في تعزيز ريادتها على خارطة الطهي العالمية، حيث نسعى في كل دورة إلى ابتكار أفكار جديدة والاستفادة من التجارب الماضية الناجحة.

وهذا تماماً ما يميز الدورة الحالية من مهرجان دبي للمأكولات، التي تستضيف نخبة من ألمع الأسماء في عالم الطهي لإثراء تجارب المشاركين في المهرجان بألذ الوصفات من حول العالم، مع تقديم النكهات الأطيب بالأسعار المناسبة.

لقد عملنا خلال الفترة الماضية مع شركائنا في قطاع المأكولات والمشروبات على وضع تصور واضح حول كيفية الارتقاء بتجارب زوار المهرجان، وتمكينهم من قضاء أمتع اللحظات وتذوق أشهى الطعام».

ويعد أسبوع دبي للمطاعم تجربة مميزة لاستكشاف تجارب الطهي الحيّة وثقافة المأكولات المتنوعة في دبي. وسيقدم أكثر من 60 مطعماً من أشهر مطاعم دبي قوائم طعام خاصة ومميزة تتضمن أطباقاً عالمية وإماراتية ومحلية بأسعار تنافسية.

وستشمل عروض الغداء طبقين بسعر 125 درهماً للشخص الواحد، أما أطباق العشاء فتشمل ثلاثة أطباق بسعر 250 درهماً للشخص الواحد كي يحظى الجميع بفرصة تذوق أطباق جديدة وتناول الأطعمة المفضلة لديهم وتجربة عالم من المذاقات التي تعكس تطور مشهد فنون الطهي وأفكاره المبتكرة في دبي الوجهة العالمية المفضلة لعشاق المأكولات.

ولكل من يبحث عن المغامرات والأجواء الحماسية، ستقام فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e من الجمعة 19 أبريل وحتى يوم الأحد 5 مايو، على شاطئ نسناس في جميرا خلف «سنست مول»، حيث تنتظر الزوار مجموعة متنوعة من تجارب الطعام والبرامج الترفيهية والأنشطة التفاعلية.

وتوفر الفعالية فرصة للاحتفال بالأكل الصحي وفنون الطهي العالمية بطريقة مبتكرة، وكذلك الدور الكبير للطهاة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز أنماط الحياة والتغذية.

وتتوفر العديد من خيارات الطعام في «فود بلازا» والذي يقدم خدماته أيضاً عبر منصة طلبات، و«بايتس باي ذا بيتش» و«بيتش باربكيو سبيس».

كما سيكون هناك العديد من الفعاليات والأنشطة اليومية مثل «بيتش سايد رولر رينك» برعاية برنامج «إمكان» من مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) و«رول دي إكس بي» و«جودنس بار باي ليبتون» و«سوق رايب باي ذا بيتش» وعروض الأفلام «شورتس أند شاورماس».

وستضم هذه الوجهة المثالية للعائلات فعالية «كيدز فن زون» (Kids Fun Zone) المخصصة للأطفال ليستمتعوا بأنشطة ممتعة مليئة بالمرح.

كما يضم برنامج الفعاليات والأنشطة تجربة نادي الشاطئ، الفعالية الأولى من نوعها والأكثر تميزاً، وطبق بـ 10 دراهم، وورش عمل عائلية، بالإضافة إلى جلسات اللياقة البدنية ومسرح الطهي الذي سيقدم فيه أمهر الطهاة أجمل إبداعاتهم. لذا، لا تفوتوا هذه الفعالية الشاطئية التي توفر تجربة مميزة وشاملة وذكريات رائعة لجميع أفراد العائلة.

أما «طبق بـ 10 دراهم»، فهي من الفعاليات المميزة والمفضلة من الدورة السابقة والمستمرة هذا العام، حيث تشارك بها مئات المطاعم وتمثّل فرصة فريدة لاكتشاف تجارب جديدة تعكس ثراء عالم المأكولات في دبي والتي تتنوع ما بين الأكلات الفاخرة والمأكولات الشعبية، وتجربة المطاعم الجديدة والنكهات المختلفة، كما أنها تُمكن المطاعم من تقديم تجربة مميزة لضيوفها الجدد، وذلك لفترة محدودة. وسيتم إدراج المطاعم المشاركة في هذه الفعالية على منصة «زوماتو» لتسهيل استكشاف الأطباق الشهيرة المتوفرة بسعر 10 دراهم خلال فترة المهرجان.

ومن الفعاليات المميزة «رحلة في عالم المذاقات»، التي ستقدم مجموعة مختارة من تجارب الطهي في العديد من معالم دبي، حيث يشارك فيها أبرز الطهاة والمبتكرين في قطاع المأكولات.

وتتضمن مشاركاتهم حصص الطهي، وطاولات الطهاة، وتجارب الطهاة المشتركة وغيرها الكثير.

وتشهد هذه الدورة إطلاق فعالية جديدة بعنوان «التعاون في عالم الطهي»، حيث سيتعاون طهاة عالميون مع آخرين محليين في دبي لتقديم أصناف شهية. وستطرح الفعالية ثلاثة مفاهيم أسبوعية وتجارب طعام متنوعة وفريدة تلبي جميع الأذواق.

وتتضمن فعاليات الأسبوع الأول بين 19 إلى 26 أبريل، خيارات عديدة، حيث يستمتع الزوار بتجارب رائعة في فنون الطهي وتناول أطيب الأطباق الفاخرة على يد أشهر الطهاة في أبرز مطاعم دبي.

وسيكون الأسبوع الثاني من المهرجان (27 أبريل - 4 مايو) حافلاً بالتجارب العائلية الترفيهية، أما في الأسبوع الثالث (6 - 12 مايو) فسيتم التركيز على تجارب الطعام الاستثنائية.

ويقدم المهرجان هذا العام فعالية جديدة وهي «إبداعات الشيف» والتي تنطلق من 1 مايو حتى 12 مايو، حيث يعيش الزوار رحلة فريدة في عالم المأكولات مع تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية التي تم اختيارها بدقة على أساس المشاركة لشخصين وخمسة أصناف على الأقل.

وتتميز إبداعات الشيف بطابعها التفاعلي، حيث يمكن للزوار التواصل مباشرة مع طهاة مشهورين ليتعلموا منها مهارات فنون الطهي.

فعاليات جديدة

ومن الفعاليات الجديدة والمميزة في دورة هذا المهرجان، فعالية «غولت & ميلو» للطهاة المبتكرين الذي يشارك فيه 12 طاهياً من أشهر الطهاة في دبي، وينطلق لمدة ثلاث ليالٍ من الخميس 25 أبريل وحتى السبت 27 أبريل، في مطعم «ذا سبيس» التابع لمجمّع «آي سي دبي بروكفيلد» بمركز دبي المالي العالمي.

سيتم تنظيم الفعالية كل مساء على شكل قائمة طعام تذوق متجولة تتكون من 11 طبقاً شهياً، حيث سيتناول حاملو التذاكر وجبة فريدة من نوعها يقدمها كل طاه من خلال لمساته الخاصة.

وستتضمن الفعالية مقطوعات موسيقية في التراس مع عروض حيّة لموسيقى الجاز، بينما يقوم الطهاة بتقديم أطباقهم في تجربة جديدة ومختلفة.

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