مشروع بناء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أليك للهندسة والمقاولات، تعاونها مع شركة بوتك للمقاولات في مشروع مشترك بهدف تصميم وبناء أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، بالشراكة مع شركة هيتاشي زوسن إنوفا (HZI)، السويسرية إحدى أشهر الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة.

وتقع محطة حرق النفايات الجديدة بالقرب من مكب الظفرة في أبوظبي وتستهدف معالجة 900,000 طن من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير سنوياً على مدى الـ30 سنة المقبلة. ويهدف المشروع إلى منع إطلاق ما يقرب من 1.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

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