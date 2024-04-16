القمة العالمية لطاقة المستقبل تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تنطلق اليوم فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، بمشاركة نحو 30000 زائر من 112 دولة. وتلقي الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيُّر المناخي، الكلمة الافتتاحية وتتناول إرشاد الدول إلى كيفية ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية؛ تليها كلمة فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ويشارك في الفعاليات أكثر من 350 من أبرز الخبراء وصنّاع السياسات والأكاديميين لمناقشة سُبل تنفيذ أطر العمل التي وضعها مؤتمر «كوب 28» من خلال 5 مؤتمرات استكشافية و3 منتديات تفاعلية.

وتتناول المناقشات كيفية مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف لتصل إلى 11,000 جيجاواط، وغيرها من الطرق المبتكرة لمضاعفة الطاقة النووية بمعدل 3 مرات بحلول عام 2050، ومضاعفة كفاءة الطاقة خلال العقد الحالي، والوصول إلى انبعاثات شبه معدومة من غاز الميثان بحلول عام 2030، إلى جانب الحد من الاستخدام العالمي للوقود الأحفوري في عمليات توليد الطاقة.

سلسلة فعاليات

وتشهد أبوظبي على مدار الأيام الثلاثة المقبلة سلسلة من الفعاليات العالمية، حيث تستضيف شركة مصدر الدورة 16 من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة حتى 18 أبريل.

وتتضمن القمة عدداً من المؤتمرات المهمة منها الدورة الثانية من «قمة الهيدروجين الأخضر» السنوية، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي ودعم عملية التحول في قطاع الطاقة. وتجمع القمة نخبة من صناع السياسات وقادة القطاع والمستثمرين البارزين ورواد الأعمال، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإمكانات المتنامية للهيدروجين الأخضر ودوره في دعم اقتصادات الدول للوصول إلى الحياد المناخي.

كما تتضمن القمة «مؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة» ويناقش تحديات إنشاء شبكات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية والنقل لمسافات طويلة، و«مؤتمر إيكوويست»، و«مؤتمر التمويل المستدام» ويناقش تمويل المنهجيات العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون، وتشجيع المسارات الإقليمية للتمويل المستدام، وتأمين التمويل لرواد الأعمال في مجال تقنية المناخ.

ويناقش «مؤتمر المياه» قضايا شح المياه وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، إلى جانب استكشاف تداعيات خصخصة قطاع المياه على تنمية الموارد المائية في المنطقة وتعزيز أمنها. بالإضافة إلى «مؤتمر المدن الذكية» ويناقش الاستخدام المستدام للأراضي وتحقيق الحياد الكربوني، كما يبحث «مؤتمر المناخ والبيئة» نتائج العمل المناخي، ويشجع على الابتكار لخفض الانبعاثات الكربونية، ومؤتمر «التنقل الكهربائي» الوجه الجديد للحياة الحضرية، ومدى تأثير وسائل النقل الذاتية والنظيفة على تصميم المدن.

وسوف تتضمن فعاليات منصة الابتكار، التي تستضيفها «مصدر»، سلسلة من الجلسات الحوارية الخاصة بمختلف القطاعات ذات الصلة، حيث سيسلط خلالها نخبة من المبتكرين والخبراء الضوء على أحدث الحلول المناخية. كما سيتم استعراض أحدث التقنيات من قبل شركاء أسبوع أبوظبي للاستدامة، وشركات عالمية ناشئة، وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في مجالات النقل ضمن المدن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي. وسيتم خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل الإطلاق الرسمي ليوم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم جهود منصة مؤتمر الأطراف COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إيرينا

كما تستضيف أبوظبي غداً الأربعاء الافتتاح الرسمي لاجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا، وتنطلق اليوم الاجتماعات التمهيدية بحضور فرانسيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة وعدد كبير من الوزراء والسفراء والمسؤولين، حيث سيتم تنظيم ندوة للشباب واجتماع خاص للمسؤولين البرلمانيين على مستوى العالم، بالإضافة إلى اجتماعات خاصة بقارة أفريقيا والجزر الصغيرة.

9 شركات

وأكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مشاركتها في «القمة العالمية لطاقة المستقبل» وتُشارك الغرفة بجناح خاص يضم 9 شركات متخصصة في. وقال أحمد القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: تشارك الغرفة بمنصة خاصة تضم عدداً من شركات الطاقة والاستدامة، ما سيسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات بالقطاع وطرح أحدث الحلول والابتكارات المستدامة.

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