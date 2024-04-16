الإمارات تعزز استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواكب الإمارات الطلب المتزايد على الطاقة من خلال تعزيز استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة الصديقة للبيئة، لسد احتياجات الدولة بطرق مستدامة وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، مع تزايد الطلب بشكل سريع بسبب النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، فضلاً عن الاعتبارات المناخية في ظل توقعات بوصول حجم الاستثمارات المطلوبة في الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري والبنية التحتية والكهرباء وكفاءة الطاقة عالمياً إلى 95 تريليون دولار 2050.

ولتلبية الطلب بطريقة مُستدامة، تركز الإمارات على مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستحد من الآثار البيئية التي قد تنتج عن المصادر التقليدية للطاقة، ووفقاً لـ«مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» تستهدف الدولة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف والقدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات وزيادة مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32%.

ووفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، تواصل الإمارات مسيرتها الرامية إلى الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وفق الالتزامات الدولية وبما يتماشى مع أهداف (اتفاق الإمارات) التاريخي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر (كوب 28) .

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