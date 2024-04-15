نصائح من "فلاي دبي" للمسافرين خلال الظروف الجوية المتقلبة

المصدر: البيان

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أكد متحدث باسم فلاي دبي أن الظروف الجوية المتوقعة في الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تؤثر في جدول رحلاتنا في مطار دبي الدولي.

وقال: "نعمل جاهدين لتقليل تأثير الظروف الجوية في جدول مسافرينا ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار. وسنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وننصح مسافرينا بالوصول قبل وقت كاف إلى المطار والتحقق من حالة رحلتهم على موقع .flydubai.com".

وأهاب المتحدث باسم فلاي دبي بالمسافرين الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الشركة، لتجنب أي اضطراب في رحلاتهم المقررة:

* يُنصح الركاب بتحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع flydubai.com.

* إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت بين 48 ساعة و75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي.

* يُنصح الركاب بالتحقق من حجزهم لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الأمتعة هنا https://www.flydubai.com/en/flying-with-us/baggage/أو التواصل مع مركز الاتصال لدينا على الرقم +971 600 54 44 45.

* يُنصح المسافرون بالوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتهم. يرجى ملاحظة أن مكاتب إنجاز إجراءات السفر تغلق قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة.

* يمكن للمسافرين توفير الوقت في المطار باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة لدينا في المبنى رقم 2، حيث يمكنهم طباعة بطاقة الامتعة وانجاز اجراءات السفر عبر الإنترنت ثم التوجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص.

* ننصح المسافرين بالتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة ببوابة المغادرة والتأكد من تواجدهم عند البوابة قبل وقت كاف للصعود إلى الطائرة.

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