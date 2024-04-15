حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد نبدأ فصلاً جديداً في مسيرة الريادة عنوانه «دبي مطار العالم ووجهته»

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثمرت عن حصول مطار دبي الدولي على المركز الثاني عالمياً في إجمالي عدد المسافرين، وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مجلس المطارات العالمي في 2023 متقدماً من المركز الـ 5 عالمياً في 2022.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وللمرة الأولى في تاريخه أصبح مطار دبي الدولي الثاني عالمياً في إجمالي عدد المسافرين وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مجلس المطارات العالمي في 2023 متقدماً من المركز الـ 5 عالمياً في 2022".

وأضاف سموه: "إنجاز جديد يضاف لسجل المطار الذي يتربع على قائمة أكثر المطارات ازدحاماً في حركة السفر الدولية.. اليوم نبدأ فصلاً جديداً في مسيرة ريادة دبي عنوانها دبي مطار العالم ووجهته".

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