طيران الإمارات تدعو المسافرين لتخصيص وقت إضافي للتأخيرات المتوقعة بسبب الأحوال الجوية

المصدر: دبي- البيان

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حثت «طيران الإمارات» المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال يومي 16 و17 أبريل الجاري على ضرورة أن يضعوا في حسبانهم الحاجة إلى وقت إضافي للوصول إلى المطار بسبب التأخيرات المتوقعة بسبب الأحوال الجوية الصعبة.

وقالت الناقلة في تنويه أصدرته أمس إنه: «في ظل التوقعات بصعوبة الأحوال الجوية الصعبة في دبي يومي 16 و17 أبريل، فإننا ننصح عملاء طيران الإمارات المتجهين إلى مطار دبي الدولي أنهم قد يتعرضون لتأخيرات في الطرق. ودعت الناقلة المسافرين لتوفير وقت إضافي للسفر للوصول إلى المطار وإكمال إجراءات تسجيل الوصول قبل الوصول». وأشارت الناقلة إلى ضرورة تحديث أرقام الاتصال لتلقي آخر التحديثات والإشعارات.

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