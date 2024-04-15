الإمارات بين العشر الكبار عالمياً في الدول التي تستحق الزيارة 2024

المصدر: دبي - البيان

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أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز العاشر عالمياً ضمن قائمة 30 دولة صنفتها مجلة «CEOWORLD» الأمريكية من الدول التي تستحق الزيارة ولو مرة واحدة على الأقل ضمن ترشيحات العام 2024.

وتتضمن القائمة الكلاسيكيات الآسيوية مثل الهند وأندونيسيا وتايلاند، بالإضافة إلى المزيد من الوجهات البعيدة مثل فيجي ونيوزيلندا وتاهيتي، ويعتمد التصنيف على آراء أكثر من 295 ألف قارئ، ما يجعله أعلى مستوى مشاركة في تاريخ المجلة.

وضمت القائمة دول بينها اثنتان عربيتان، هما الإمارات ومصر، وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة، مع أسلوب الحياة العصري، وأماكن التسوق الضخمة، وأماكن التقاط الصور الشهرية، فيما جاءت مصر في المركز الـ 24 عالمياً.

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