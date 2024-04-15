«الإمارات دبي الوطني» يطلق بطاقة مميزة لأصحاب الثروات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق «بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية للخدمات المصرفية المميزة»، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الحياة الحصرية لعملائه الأثرياء في الخدمات المصرفية المميزة.

وتقدم البطاقة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، تجربة مصرفية متميزة وقيمة معززة تتوافق مع احتياجات الحياة العصرية المحددة للعملاء من أصحاب الثروات الذين يحافظون على متوسط رصيد لا يقل عن 500 ألف درهم من الودائع والاستثمارات.

ويوفر العرض الجديد لحاملي البطاقات مزايا حصرية لا مثيل لها مقارنة بأي بطاقة أخرى في السوق. وتشمل هذه المزايا زيارات مجانية إلى النوادي الشاطئية من الدرجة الأولى في دبي وأبوظبي، منها على سبيل المثال قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وفندق وأجنحة ريكسوس النخلة، ونادي شاطئ السعديات، ووايت بيتش دبي. كما توفر البطاقة إمكانية الوصول إلى المنتجعات الصحية وصالات الألعاب الرياضية من الدرجة الأولى في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن لحاملي البطاقة الاستمتاع بمزايا فريدة لنمط الحياة العصري، مثل الحصول على نقاط «بلس بوينتس» بنسبة 5% على جميع النفقات التي تزيد على 5,000 درهم، والدخول إلى أكثر من 1,000 صالة انتظار متميزة في 300 مدينة حول العالم وخصومات على تجارب مشاهدة الأفلام في فئة «بلاتينيوم 3 دي».

وتشمل المزايا الإضافية للبطاقة خدمة المساعد الشخصي المجانية، ولعب الغولف في عدد من الملاعب المحددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخدمة صف السيارات مجاناً في عدد من مراكز التسوق في أبوظبي.

وفي هذا السياق، قال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والخدمات الشخصية في بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا في بنك الإمارات دبي الوطني نسعى باستمرار إلى الابتكار وتوفير الحلول المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا المميزين. وتعتبر بطاقة فيزا الائتمانية المميزة من بنك الإمارات دبي الوطني دليلاً على التزامنا بالتميز، حيث نقدم مزايا حصرية وخدمات شخصية لتعزيز أنماط الحياة العصرية لعملائنا. ومع بروز دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة جذابة لأصحاب الثروات، فإننا نرى في ذلك فرصة لإثراء محفظتنا بشكل أكبر وتلبية احتياجات هذه الشريحة الناشئة أيضاً».

وأضاف: «من خلال تعزيز عروض القيمة الشاملة لخدماتنا المصرفية المميزة، ستوفر هذه البطاقة الائتمانية الجديدة قيمة استثنائية لقاعدة عملائنا الأثرياء في شكل مزايا الحياة العصرية المميزة وبرنامج مكافآت تنافسي».

ومن جانبها، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «فيزا» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «توفر «بطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية للخدمات المصرفية المميزة» من بنك الإمارات دبي الوطني تجارب فاخرة متميزة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن استخدام البطاقة في أي من مواقع شركاء فيزا التجارية البالغ عددها 130 مليون موقع حول العالم، كما تتمتع المعاملات بأعلى درجات الحماية بتقنية الأمان الموثوقة من فيزا. ويمثل إطلاق هذه البطاقة التزامنا بالابتكار والتفرد، ويسعد فيزا أن تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في تقديم هذا العرض الفريد لتعزيز تجربة الدفع لعملاء البنك الأثرياء».

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