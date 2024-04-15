الإمارات تؤدي دوراً محورياً في نمو الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس

المصدر: دبي - البيان

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أصدر مركز دبي للسلع المتعددة نسخة خاصة من سلسلة تقاريره الرائدة «مستقبل التجارة» حول قطاع الويب 3، الذي يتناول أبرز محفزات النمو والابتكار واللامركزية الرقمية في عدد من الاتجاهات التقنية.

ويسلط التقرير الضوء على تأسيس مراكز الابتكار في بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي نجحت في احتضان صفقات بقيمة 25 مليار دولار بالأصول المشفرة في عام 2022، وتسعى لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تسهيل الضوابط التنظيمية المطبقة.

يتناول التقرير الذي يحمل عنوان «اللامركزية الرقمية: الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس» توقعات وفرص السوق بخصوص اتجاهات الويب 3 المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية القائمة على تقنية البلوك تشين، بما في ذلك الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس. ويقيّم التقرير التحديات الأخيرة التي تواجهها هذه القطاعات، ويطرح توقعاته حول الفترة التي ستستغرقها هذه التقنيات للوصول إلى مرحلة النضج، وينوه ببعض التوصيات الموجهة للقطاع والهيئات التنظيمية حول تعزيز نموه وتسريع تطوره في السنوات المقبلة.

من المتوقع أن يرتفع حجم سوق الميتافيرس إلى 3.4 تريليونات دولار بحلول عام 2027، بفضل حالات الاستخدام العملية والتطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، في حين يُتوقع أن ينمو سوق التمويل اللامركزي العالمي من 13.6 مليار دولار لعام 2022 إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات المالية الميسّرة والأقل رسوماً. ومن ناحية أخرى، من المنتظر أن يتجه سوق الأصول المشفرة نحو الاستقرار بعد فترة من التقلبات، لا سيما بعد عودة البتكوين القوية في عام 2023، ما يسلط الضوء على تجدد رغبة القطاع ومؤسساته في الاستفادة من خدمات مستقرة وقادرة على تحقيق قيمة مضافة.

وجميع هذه المعطيات تعتمد على المسار الذي تسلكه الهيئات التنظيمية، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين وتقليل مخاطر الاحتيال، حيث يتناول التقرير الوسائل الحكومية في عدد من المناطق، لا سيما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ويسلط الضوء على تأسيس مراكز الابتكار في بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تسلط النسخة الأحدث من تقرير مستقبل التجارة الضوء على النمو الاستثنائي المتوقع في قطاع الويب 3 والأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي والميتافيرس، حيث من المتوقع أن يتجاوز سوق الميتافيرس العالمي حاجز 3.4 تريليونات دولار بحلول عام 2027، لا سيما بفضل التطورات التقنية الأخيرة في مجالي الواقع المعزز والواقع الافتراضي، التي تفسح المجال أمام فرص جديدة في قطاعات الألعاب والتجارة الإلكترونية والعقارات وتجارة التجزئة والتعليم والرعاية الصحية. ربما تكون اللامركزية الرقمية الاتجاه الأكثر تأثيراً في عصر التكنولوجيا، حيث تعزز الأفكار والرؤى الواردة في التقرير الدور الذي تؤديه دبي ودولة الإمارات لدعم نموها من خلال تطبيق منهجية ملائمة للمستثمرين وقادرة على تحقيق التوازن بين الابتكار واحتياجات حماية المستهلك. وأنا على ثقة بقدرة مركز دبي للسلع المتعددة على دعم الموجة الجديدة من شركات الويب 3 العالمية على الاستفادة الكاملة من الفرص الغنية المتاحة في هذا المجال الواسع».

بدوره، قال بلال جسومة، مدير منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: «يبرز التقرير مكانة دبي بوصفها مركزاً رئيساً لشركات الويب 3، من خلال المنهجية الإيجابية والمتقدمة التي تتبعها في وضع اللوائح والأنظمة، ودورها الفاعل مع أبرز الشركات العاملة في السوق، والفرص الوفيرة التي تتيحها لتعزيز الابتكار وتحقيق النمو. يسهم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في تأمين منظومة أعمال داعمة تعد الأفضل على مستوى العالم للشركات العاملة في هذا القطاع، حيث يحتضن المركز ما يزيد على 600 شركة يمكنها الاستفادة من الخدمات المخصصة والشركاء البارزين. أعتقد أن الأفكار والرؤى المهمة التي يطرحها التقرير ستزيد من مستوى ثقة الشركات الموجودة ضمن المركز من جهة، وستسهم في جذب المزيد من الشركات الراغبة في تنمية أعمالها انطلاقاً من دبي من جهة أخرى».

يُعدّ مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منظومة متكاملة لشركات تطوير خدمات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب (الويب 3)، وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها، بما يوفر للشركات ورواد الأعمال في مجال الأصول المشفرة كل ما يحتاجونه لتوسيع نطاق عملياتهم. تجدر الإشارة إلى أن مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يضم أكثر من 600 شركة، بما في ذلك عدد من كبرى الشركات العالمية، مثل بورصة الأصول المشفرة (بايبت)، ومؤسسة سولانا، وشركة TDeFi الحاضنة الدولية لتقنيات الويب 3 المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، ما يخوّله لأداء دور محوري في دعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز مكانة دبي مركزاً من المراكز العالمية لابتكارات الويب 3.

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