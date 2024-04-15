الأنصاري للصرافة تطلق حلولاً للدفع الفوري بالتعاون مع منصة «آني»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن تعاونها مع شركة «الاتحاد للمدفوعات»، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، للارتقاء بتجربة العملاء، وذلك من خلال منصة «آني» للدفع الفوري التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات.

وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لعملاء الأنصاري للصرافة تجربة دفع رقمية فورية مصممة وفق أعلى معايير الأمان والراحة، حيث ستوفّر لهم مجموعة من الخدمات المبتكرة، بما في ذلك تحويل الأموال وسداد الفواتير، إلى جانب حلول الدفع من شخص لشخص عبر رقم الهاتف الخاص بالمتلقي أو البريد الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة، ما يسمح بإجراء المعاملات دون الحاجة لتبادل رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، كما ستقدم منصة «آني» مجموعة متكاملة من حلول الدفع التكنولوجية المتطورة، منها المدفوعات باستخدام أحد المعرّفات المختلفة والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة وطلب الدفع والمدفوعات بالتقسيط.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأنصاري للصرافة: «تجسد هذه الشراكة مع الاتحاد للمدفوعات التزامنا بتعزيز الابتكار الرقمي وتلبية احتياجات العملاء. ونسعى عبر الاستفادة من منصة «آني» إلى تمكين العملاء وتزويدهم بمنصة متطورة تستوفي أعلى معايير الأمان والسرعة لإجراء المعاملات الرقمية. كما تتماشى هذه المبادة الرائدة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والاتحاد للمدفوعات مع رؤيتنا المشتركة الرامية إلى دعم الشمول المالي والابتكار في المنطقة».

وقال جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: «من خلال تمكين المستهلكين والشركات على حد سواء، تعطي «آني» الأولوية للشمول المالي الرقمي، وخلق الكفاءة وإمكانية الوصول داخل النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الرئيسيين مثل «الأنصاري للصرافة»، تهدف «آني» إلى تعزيز انتشارها وتأثيرها. ومن خلال دمج «آني» في خدماتها، لا تعمل المؤسسات المالية على تعزيز عروضها فحسب، بل تسهم أيضاً في النهوض بمجتمع غير نقدي، ما يبشر بمستقبل يعيد فيه الابتكار والتعاون تعريف الطريقة التي نتعامل بها».

وسيتمكن عملاء «الأنصاري للصرافة»، عبر ربط حساباتهم بمنصة «آني»، من إتمام معاملاتهم لدى أي من فروع «الأنصاري للصرافة» أو عبر تطبيقها الذكي، إضافة إلى إدماج حلول المنصة مع البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات رواتب العمالة المساعدة التي تتيحها الأنصاري للصرافة، بما يمكنهم من إتمام المدفوعات التجارية والتحويلات الفورية إلى أي حساب مصرفي أو بطاقة أو محفظة مدعومة من منصة «آني» في دولة الإمارات.

وتؤكد «الأنصاري للصرافة»، من خلال دمج منصة «آني» في محفظة خدماتها، حرصها على اعتماد منهجية استباقية لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء، كما تعكس هذه الخطوة الجهود الدؤوبة التي تقودها الشركة في سبيل دعم دولة الإمارات في مسيرتها نحو رقمنة الاقتصاد وتطوير القطاع المالي.

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