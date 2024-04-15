248 مليار درهم ناتج مركز دبي التجاري في 4 عقود

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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نجح مركز دبي التجاري العالمي في تجاوز الدور المنوط به كمركز لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى إلى لاعب رئيسي في منظومة دبي الاقتصادية من خلال جذب كبرى الفعاليات والشركات العالمية والزوار من شتى أنحاء العالم إلى دبي، الأمر الذي انعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، حيث استضاف المركز أكثر من 6000 فعالية استقطبت أكثر من 38 مليون زائر، وحقق المركز ناتجاً اقتصادياً إجمالياً يقدر بـ248 مليار درهم على مدى العقود الأربعة الماضية.

ويُعد المركز المحور الرئيس لقطاع المعارض والمؤتمرات الذي تميزت فيه دبي والذي يمثل أحد الروافد الرئيسة لاقتصاد الإمارة وأجندتها الاقتصادية D33 والرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل، ورفع إجمالي حجم تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات بحلول عام 2033.

بدايات واعدة

وشكل افتتاح برج الشيخ راشد عام 1979، إيذاناً ببداية صعود دبي إلى مكانة بارزة في عالم التجارة والمال والسياحة. حيث دخل البرج التاريخ كأول برج رئيسي شاهق في دبي، وكمركز عالمي للأعمال، وسرعان ما أصبح البرج القلب النابض لمجتمع الأعمال المتنامي في الإمارة، ومع ارتفاع الطلب على إقامة الفعاليات المهمة في مركز دبي التجاري، قام المركز بالعديد من التوسعات المتواصلة ليضم عدداً من قاعات المعارض، كقاعة الشيخ راشد، وقاعة الشيخ مكتوم، إلى جانب برج المؤتمرات، ثم تم بناء قاعات الشيخ سعيد وأرينا المركز التجاري وغيرها.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «على نهج الآباء المؤسسين، واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الارتقاء بإمارة دبي إلى آفاق عالمية جديدة عبر رؤى استشرافية ثاقبة ومبادرات واستراتيجيات واعدة عززت مسيرة الابتكار والتنمية المستدامة لإمارة دبي ورسخت المكانة العالمية المرموقة لدبي كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً وأفضل وأرقى وأحدث المدن في مختلف المجالات الحيوية».

وأضاف: «تخطى المركز حدود الجغرافيا وتعدى الدور المنوط به لينتقل من مجرد مكان لانعقاد الفعاليات، إلى منظومة اقتصادية متكاملة تسهم في نهضة دبي واقتصادها، عبر جذب كبرى الفعاليات والشركات العالمية والزوار من شتى أنحاء العالم إلى دبي.

ويضطلع المركز بدور مهم في مسيرة نمو دبي والمنطقة، حيث استضاف أكثر من 6000 فعالية وأكثر من 38 مليون زائر وحقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ248 مليار درهم إماراتي على مدى العقود الأربعة الماضية».

وحول الأثر الاقتصادي لفعاليات المركز، قال جلفار: «وفقاً لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي لعام 2022 والصادر عن مركز دبي التجاري العالمي، فقد بلغ إجمالي الناتج الاقتصادي الذي حققته الفعاليات الكبرى في المركز والتي بلغ عددها 63 فعالية نحو 13 مليار درهم.

وبلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 7.4 مليارات درهم. واستقبلت الفعاليات الكبرى نحو 1.2 مليون زائر، 40% منهم زواراً دوليين. ويعكس الأداء القوي للفعاليات مصحوباً بالارتفاع في أعداد الزوار الدوليين بنسبة 49% على أساس سنوي، المكانة البارزة لإمارة دبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الكبرى والضخمة».

وأردف: «يمتلك مركز دبي التجاري العالمي ويدير مركزين حيويين للمؤتمرات والمعارض موزعين بشكل استراتيجي في إمارة دبي وهما: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في قلب منطقة الأعمال المركزية، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي».

ويعد مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض القلب النابض لقطاع الفعاليات في المنطقة. وقد استضاف على مدار السنوات الماضية ملايين الزوار وآلاف الفعاليات المتنوعة التي عززت مكانة دبي العالمية وأسهمت في نموها الاقتصادي ومسيرتها التنموية المستدامة.

ويتميز مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بموقع استراتيجي في قلب المنطقة المركزية للأعمال في دبي، ويضم المركز 145 ألف متر مربع من المساحات الداخلية التي يمكن تصميمها حسب الطلب، و21 قاعة وأكثر من 40 غرفة اجتماعات، مجهزة بأحدث الابتكارات التكنولوجية.

مركز دبي للمعارض

وشهد مركز دبي للمعارض استضافة العديد من الفعاليات الكبرى المتنوعة منذ افتتاحه بالتزامن مع افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، وكان أحدث هذه الفعاليات انعقاد قمة المناخ COP28 والتي انعقدت لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وذلك في دلالة واضحة على المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها دبي على صعيد الفعاليات الكبرى وما تتطلبه من حسن تنظيم وبنية تحتية متطورة.

ويقع مركز دبي للمعارض في قلب مدينة إكسبو دبي. ويوفر مركز دبي للمعارض 46000 متر مربع من المساحات المجهزة لإقامة الفعاليات الداخلية، و12000 متر مربع من الردهات والمساحات الداخلية، ويضم 14 قاعة متعددة الأقسام قادرة على استضافة لغاية 8 فعاليات في الوقت نفسه. ويضم 16 غرفة اجتماعات، و4 أجنحة مخصصة لعقد ورش العمل والندوات.

فعاليات كبرى

ويعتبر مركز دبي التجاري العالمي رائد صناعة تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى ولديه سجل حافل في تنظيم وإدارة كبرى الفعاليات على مستوى العالم.

وتحظى الفعاليات المتنوعة التي ينظمها المركز بإشادة وإعجاب واستحسان الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد الذين يشاركون في تلك الفعاليات من مختلف بقاع الأرض.

وتقوم إدارة الفعاليات في المركز بابتكار وتنظيم وإدارة 25 فعالية على مدار العام بما في ذلك معرض جيتكس جلوبال، ومعرض «إكسباند نورث ستار» للشركات الناشئة، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض جلفود للتصنيع، ومعرض دبي العالمي للقوارب، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومعرض الإمارات للوظائف (رؤية)، وغيرها من الفعاليات التي تغطي قطاعات حيوية متنوعة. وقد أسهمت هذه الفعاليات مجتمعة في تعزيز مساهمة مركز دبي التجاري العالمي في الناتج المحلي لإمارة دبي.

وإضافة إلى ذلك، أسس المركز شركة «كون العالمية» لتكون ذراعه التنظيمية للفعاليات العالمية التي ينظمها المركز خارج دولة الإمارات.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، والرئيس التنفيذي لشركة «كون العالمية»: «عززت الفعاليات المتنوعة التي ننظمها على مدار العام المكانة العالمية الرفيعة التي تتمتع بها دبي في قطاع سياحة الأعمال، وباتت فعاليات المركز معياراً عالمياً جديداً ونموذجاً يحتذى به في قطاع الاجتماعات، والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وسنواصل توسعنا عبر «كون العالمية» لتنظيم المزيد من الفعاليات في المنطقة على غرار النجاح اللافت الذي حققناه في معرض جيتكس أفريقيا في المغرب، ومعرض سعودي فوود في السعودية».

وأعلنت «كون العالمية» في أكتوبر الماضي عن تنظيم معرض «جيتكس أوروبا 2025» خلال معرض «جيتكس جلوبال» في نسخته الثالثة والأربعين.

وقالت ميرماند: يعتبر «جيتكس» العلامة التجارية الأوسع تأثيراً بين الفعاليات المختصة بالتكنولوجيا، حيث يحظى بشعبية واسعة بين أوساط خبراء التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. وسيقام «جيتكس أوروبا» بالشراكة مع مركز المعارض في برلين، وسيقام خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2025.

ويعتبر «جيتكس أوروبا» ثاني المشاريع الخارجية لعلامة «جيتكس» بعد إطلاقها التاريخي لمعرض «جيتكس أفريقيا» في المغرب في مايو 2023، والذي صنفته مؤسسات مستقلة بأنه أفضل إطلاق لحدث تكنولوجي على مستوى العالم.

ومن خلال البعثات الاستكشافية التي نظمها المعرض في الأسواق الصاعدة الأكثر ديناميكية في العالم، بات «جيتكس جلوبال» الآن حلقة الوصل الأبرز لربط مستقبل الاقتصادات في دبي وأفريقيا والآن أوروبا.

دي إكس بي لايف

وتقدم دي إكس بي لايف (DXB LIVE) الحائزة على جوائز عالمية ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي خدماتها لنحو 100 فعالية سنوياً.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس في دي إكس بي لايف: «تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 100 فعالية رئيسية سنوياً، كما توفر أكثر من 500 ألف قدم مربع من منصات العرض والفعاليات المباشرة والمؤتمرات والحلول المتكاملة.

وتنظّم دي إكس بي لايف مؤتمرات وفعاليات ومعارض تجارية عالمية، وتقدم خدمات وحلولاً متقدمة تعزز قطاع الفعاليات وتغطي جميع الفعاليات المباشرة ومتطلبات الإنتاج، بما يشمل الحلول السمعية والبصرية وتجهيزات الأرضيات والإضاءة المخصصة ومسارح العرض والترجمة الفورية والوسائط المتعددة والبث المباشر، وغيرها من الخدمات.

وقد حققت الشركة العديد من النجاحات والإنجازات على مدار الأعوام الماضية حتى باتت رائدة تنظيم الفعاليات في المنطقة، وحازت على العديد من الجوائز ومنها جائزة أفضل تصميم وتشييد لمنصة ضمن جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2023».

وأضاف: «تتمثل أنشطة دي إكس بي لايف الرئيسية في خدمات إدارة الفعاليات والإنتاج، وتنظيم المعارض، والتكنولوجيا الإبداعية (الخدمات الرقمية والروبوتات)، تصميم وتنظيم المؤتمرات المهنية، والفعاليات المباشرة. وقد تمكنت بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها من الوصول إلى الأسواق العالمية وتنظيم فعاليات مرموقة في عدة دول حول العالم».

المنطقة الحرة

وتعد المنطقة الحرة موطناً لأكثر من 2000 شركة تعمل في أكثر من 40 قطاعاً مثل البناء، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والتجارة، وتعتبر موقعاً مفضلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العالمية بما في ذلك شركات فورتشن 500 (Fortune 500 Companies).

وقال عبدالله البنا، نائب الرئيس للعمليات التنظيمية في مركز دبي التجاري العالمي: «بعد الإعلان عن تأسيس السلطة، بات مركز دبي التجاري العالمي ليس منطقة حرة فحسب، بل أصبح منظومة أعمال متكاملة تتمتع بمميزات تنافسية في قلب المنطقة المركزية للأعمال في إمارة دبي، وتوفر بيئة مثالية للأعمال تمتد على مساحة 2.4 مليون قدم مربع وتشمل مباني تجارية مرموقة، والعديد من المساحات المكتبية التي تلبي احتياجات الشركات العاملة في مختلف القطاعات، حيث يحظى مستأجرو المكاتب بفرص تواصل وتعاون مع شبكة لا متناهية من الشركات والمحترفين من المشاركين في الفعاليات العالمية التي يحتضنها مركز دبي التجاري العالمي».

وأضاف: «انطلاقاً من دورها الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، تعمل المنطقة الحرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة أعمال داعمة مع التركيز على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار واقتصاد المستقبل، حيث تجتذب منظومتها التنافسية رواد التحول الرقمي وشركات البحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية، ويبدو ذلك جلياً في ارتفاع أعداد الشركات التكنولوجية الناشئة التي تتخذ من المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي قاعدة ديناميكية مفضلة لها لتوسيع عملياتها على مستوى العالم».

وتشتمل المميزات التنافسية التي توفرها سلطة مركز دبي التجاري العالمي على خبرة تزيد على أربعة عقود في مجال الأعمال، وموقع فريد في قلب منطقة الأعمال المركزية، ومساحات وخيارات مكتبية واسعة ومتنوعة، وأسعار تنافسية، ولوائح تنظيمية قوية وواضحة، وتملك أجنبي بنسبة 100%، تحويل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وعدم وجود قيود على تعيين الموارد البشرية الأجنبية، هياكل قانونية متعددة لتنظيم العمليات التشغيلية، وفرص الحصول على رخص مزدوجة، ومنصة إلكترونية لخدمات التسجيل، والترخيص، والتأشيرات، وخدمات المستأجرين.

مشاريع عقارية

وقال خالد الفهيم، نائب الرئيس لإدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي: «عمل المركز على مدار السنوات الماضية على تطوير وتوسيع محفظته العقارية التي تدعم مختلف جوانب عملياته التشغيلية بشكل مستدام.

وتعمل محفظة أعمال المركز بما في ذلك تطوير المشاريع العقارية التي تسهم في دفع عجلة التوسّع والتنوع الاقتصادي لدبي».

وتابع: «جاء المركز ملبياً لكافة المستلزمات التجارية العالمية، إذ يضم مكاتب واسعة، وفروعاً للمصارف، وفندقاً، ومطعماً ومساحات عرض، ومسرحاً للمحاضرات والعروض السينمائية ومواقف تتسع لآلاف السيارات، وغيرها من الخدمات والبنية التحتية».

وتشمل محفظة المركز العقارية كلاً من برج الشيخ راشد وون سنترال الذي يعد من أبرز المشاريع ضمن المحفظة العقارية لمركز دبي التجاري العالمي، ويضم هذا المشروع التجاري 5 مبانٍ تجارية تم بناؤها وفقاً لمعايير التصنيف الذهبي للمباني الخضراء (LEED) وتوفر أكثر من 158 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، إضافة إلى برج المؤتمرات الذي يعتبر موطناً لعدد من كبرى الشركات الخاصة والجهات الحكومية.

وقرية إكسبو التي تم تشييدها قبيل انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، وتم تصميمها وفق خطة تطويرية متكاملة تضم 2,273 شقة موزعة على أربعة مجمعات سكنية، وتعتبر الشقق من مركز دبي التجاري العالمي أحد المعالم الأيقونية لمجمع مركز دبي التجاري العالمي، وتقع على بعد أقل من دقيقة من قاعات المعارض الرئيسية للمركز.

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