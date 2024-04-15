«إيست نيتس»: نصف سكان الإمارات يستخدمون المحافظ الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد ماري كريستين دياز، مدير تطوير الأعمال لدى شركة «إيست نيتس» لحلول الدفع، أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً نحو اعتماد حلول الدفع الرقمية في إنجاز المعاملات، بما في ذلك دولة الإمارات التي يستخدم نصف سكانها المحافظ الرقمية اليوم.

وقالت إن القطاع المالي عالمياً يعتمد على معيار الآيزو 20022 في أنظمة الدفع المحلية، لاسيما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أنظمة الدفع الدولية عبر نظام سويفت. وتوفر خدمة سويفت العابرة للحدود، فترة انتقالية لاعتماد المعيار الجديد تنتهي بحلول نوفمبر 2025، في حين تتبع أنظمة الدفع المحلية منهجية متكاملة تفرض اعتماد المعيار في اليوم نفسه.

وتسعى العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الإمارات، إلى البحث عن مشاريع مماثلة لاعتماد المعيار حتى عام 2025، وبالتالي اللحاق بركب الكويت والأردن اللتين كانتا سباقتين في هذا المجال.

وأضافت: تسعى العديد من الأسواق الإلكترونية، مثل آبل وأمازون وعلي بابا، إلى تقديم محافظ رقمية مميزة ومنتجات تنافسية مثل الحسابات المعفاة من الرسوم، وتقديم القروض في الوقت الحقيقي، والإعفاء من رسوم التبادل، ومعدلات الفائدة المنخفضة، ويعود السبب في هذا التوجه إلى تحليلات سلوكيات الشراء لدى المستهلكين، حيث تستفيد هذه الشركات من عاملي الوصول الواسع وجمع وتحليل البيانات، كما تعمل البنوك على تعزيز تطبيقاتها الإلكترونية على الهواتف المحمولة لتوفير الوصول إلى مجموعة متنوعة من الشركاء بسهولة.

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