«التسجيل العقاري» بالشارقة تربط سندات الملكية والمنفعة بالهوية الرقمية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عن توفير خدمة سندات الملكية والمنفعة بمختلف أنواعها في المحفظة الرقمية بتطبيق الهوية الرقمية لدولة الإمارات (UAE Pass)، لتكون بذلك أول دائرة حكومية في إمارة الشارقة تُوفر هذه الخدمة، وذلك التزاماً منها بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتنفيذاً لرؤية حكومة دولة الإمارات بالتحول الرقمي، وتعزيز تجربة المتعاملين.

ويستطيع عملاء الدائرة تحميل سندات الملكية والمنفعة الخاصة (سند ملكية أو سند ملكية مشتركة، أو سند انتفاع أو سند انتفاع مشترك) من خلال التطبيق الذكي للهوية الرقمية في الهواتف المحمولة.

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الدائرة تحرص على توفير تجربة سهلة وسلسة للمتعاملين في الحصول على الخدمات، وإنجاز المعاملات بكفاءة وسرعة وفعالية، وهو الأمر الذي يدعم التوجهات الاستراتيجية للدائرة بتقديم كافة خدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات المجلس التنفيذي للإمارة للتحول الرقمي، وتماشياً مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» الهادفة لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمستقبل الإمارات إلى واقع ملموس.

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