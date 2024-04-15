1.46 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان في مارس

المصدر: عجمان - البيان

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أكد المهندس عمر بن عمير المهيري، المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، أن السوق العقاري في الإمارة شهد في شهر مارس الماضي تسجيل 1169 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.46 مليار درهم وبنمو ملحوظ تجاوز 49.9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 وقدر مجمل حجم التداولات بـ1.03 مليار درهم فتم تسجيل أعلى قيمة مبايعة في «الحليو 1» بـ72 مليون درهم.

وأوضح أن القطاع العقاري في عجمان يمر بفترة إيجابية، ويواصل تسجيل أرقام غير مسبوقة وأداء استثنائي، يبرز مدى ملاءمة عجمان لتطلعات المستثمرين واحتياجاتهم المتنوعة إذ تشهد الإمارة ارتفاعاً في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها ونمواً متواصلاً في المبيعات نظراً للمزايا التنافسية وبيئة الاستثمار المحفزة لرواد الأعمال والمستثمرين.

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 168 عملية رهن تجاوزت قيمتها الإجمالية 280 مليون درهم، فتم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ20.9 مليون درهم في منطقة «الروضة 1»، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، ويليه كل من «الحليو 2» و«الزاهية»، كما تصدر مشروع «عجمان ون» قائمة المشروعات الرئيسة الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «مدينة الإمارات» و«أبراج المدينة».

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