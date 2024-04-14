دبي وأبوظبي ضمن أكثر المدن المفضلة عالمياً لبدء وظيفة جديدة

المصدر: دبي - البيان

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حازت إمارتا دبي وأبوظبي ترتيباً متقدماً في أحدث استطلاع رأي أجرته مجموعة «بوسطن» الاستشارية، حول أكثر المدن التي يرغب الأشخاص في السفر إليها والبدء بوظيفة جديدة. وشمل استطلاع الرأي آراء أكثر من 200 ألف شخص بالغ من 190 دولة، حيث سئلوا عن المدينة التي يرغبون في الانتقال إليها لبدء وظيفة جديدة.

وجاءت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته المجموعة بنسبة 14% بعد العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الهولندية أمستردام، بينما احتلت إمارة أبوظبي المرتبة الخامسة بنسبة 11%، سبقتها مدينة برلين الألمانية في المركز الرابع بنسبة 13%، وتساوت أبوظبي مع سنغافورة، وطوكيو، بنسبة 11% لكل منهما.

وجاء ترتيب المدن كالآتي:

1- لندن: 18%

2- أمستردام: 15%

3- دبي: 14%

4- برلين: 13%

5- أبوظبي: 11%

6- سنغافورة: 11%

7- طوكيو: 11%

8- نيويورك: 10%

9- برشلونة: 9%

10- سيدني: 8%

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