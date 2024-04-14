فندقان بدبي الأكثر شهرة على «إنستغرام»

المصدر: دبي - البيان

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تعد دبي موطنًا لبعض أشهر الفنادق في العالم، والتي تجسد مفهوم الحياة الفاخرة، حيث كشف استطلاع حديث أن دبي تضم بعض الفنادق الأكثر جذباً على «إنستغرام».

ووفقاً لقائمة الفنادق الأكثر ظهوراً على إنستغرام، والتي تم إصدارها مؤخرًا، فقد تصدّر برج العرب وأتلانتس النخلة القائمة.

وبحسب التقرير الصادر عن Hotelier Middle East، فإن برج العرب، الذي يعد أحد أكثر المعالم شهرة في الإمارة، تصدر الآن قائمة أكثر الفنادق شهرة على إنستغرام عالمياً، حيث ظهر في أكثر من 2.5 مليون منشور على إنستغرام، ليحتل المرتبة الأولى.

كما حصل فندق بدبي آخر، وهو فندق أتلانتس النخلة، على المركز الثاني في القائمة.

وأُجري الاستطلاع من قبل موقع Dubai & Tickets، الذي قام بدراسة شملت 80 فندقًا حول العالم. من خلال الوصول إلى أعلى عدد من علامات التصنيف على منشورات إنستغرام، التي تتضمن اسم كل فندق، كشفت هذه البيانات عن قائمة بأفضل 10 فنادق على إنستغرام عالميًا.

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